Non mancano i colpi di scena a Uomini e Donne. Tina protagonista con un test di gravidanza fatto fare ad una dama…

Non solo il trono classico, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, nel trono over è capitato davvero di tutto. Anche un test di gravidanza! Protagoniste, sotto gli occhi increduli di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gemma Galgani con la prima che ha “costretto” la dama ad adoperarsi (speriamo per finta) per effettuare il test appunto.

Uomini e Donne, test di gravidanza in studio

Maria De Filippi

Nel pomeriggio di Canale 5, come detto, nella puntata di Uomini e Donne è stato tempo anche di un test di gravidanza. Nel trono over, infatti, a prendersi la scena è stata la dama Gemma che sta frequentando un cavaliere. Proprio per questo, con grande ironia, ma anche con tanto imbarazzo, Tina ha deciso di sottoporla ad un test per vedere se fosse incinta.

“No dai, non è possibile. Ma fai davvero?”, ha chiesto la donna rivolgendosi all’opinionista. Tina, dal canto suo, è andata fino alla fine con il suo tentativo. La Cipollari, infatti, ha accompagnato la dama fino al bagno, l’ha chiusa dentro e le ha detto di procedere.

La padrona di casa, la De Filippi, inizialmente è rimasta sulle sue ma poi ha sentenziato: “No dai basta, Gianni vai a prenderle e falle smettere. Ma chi vede a casa cosa pensa?”.

Proprio in quel momento, però, ecco le due donne uscire dal bagno: “Se diventa rosso è incinta”. Mostrando il testo rosso: “Sì, è incinta. Lo dice il test”.

“Rosso di vergogna credo”, ha sottolineato Gemma comprendendo che, forse, si era superato il limite.

La gag ideata da Tina ha subito fatto il giro del web con tantissimi utenti che hanno commentato andando contro questo siparietto.

Di seguito anche un post condiviso sui social da un utente che ha assistito alla puntata di UeD: