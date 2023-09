Nuova battaglia social tra ex volti di Temptation Island. Caos tra Greta e Mirko che non se le sono certo mandati a dire.

Sono usciti da Temptation Island e hanno deciso di frequentarsi. Parliamo di Greta Rossetti e Mirko Brunetti tra cui, però, nelle ultime ore è salita la tensione. Tutta colpa di un evento, la Milano Fashion Week, e di un incontro inatteso tra l’uomo e la sua ex, Perla.

Temptation Island, caos tra Greta e Mirko

Filippo Bisciglia

Dalla ricostruzione fatta via social, pare proprio che tra Greta e Mirko ci siano state delle bugie e che la donna non l’abbia presa affatto bene. In modo particolare perché in tutta la vicenda, il ragazzo ha avuto modo di rivedere la sua ex, Perla, e di farsi vedere con lei in una storia uscita, sembra, per caso.

Sull’episodio, il giovane ha subito voluto precisare: “Ragazzi eccomi. Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene. La mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. […]. Apro e chiudo parentesi, la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e per comodo”.

Una versione dei fatti che, però, non ha convinto Greta: “Scusate ragazzi, sono un po’ sotto choc. Non voglio fare la vittima ma esco dalla doccia e mia sorella mi fa vedere la storie di Mirko. Poi, non piace neanche parlare qua ma devo perché devo difendermi”.

“Mettetevi nei miei panni: tu ti fidi e lui ti racconta una bugia. Poteva dirmi ‘Guarda l’ho vista e ok’. A me sarebbe andato bene, poi, è normale che tu non ti fidi più, dato che, veniamo già da un episodio di bugia. Mi dispiace fare sta buffonata e, invece, di dimostrarmi, mi dici un’altra bugia. Il problema non è che si sia visto con Perla, anzi, sono stata io a dirgli chiaritevi, quindi, eliminiamo ciò che ha scritto e cioè e che io posso vedere i miei ex e lui no. E la cosa peggiore è che invece che chiamare me ha messo una storia su Instagram”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la coppia ora probabilmente più distante dopo i recenti avvenimenti: