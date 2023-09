Amato dal proprio pubblico e da quello di tutta la Rai, Carlo Conti è pronto a festeggiare i suoi 40 anni nell’azienda di Stato.

Ancora due anni e poi Carlo Conti potrà festeggiare ben 40 anni vissuti in Rai. Un appuntamento che verrà certamente celebrato in grande stile da parte del conduttore e di tutta l’azienda. Proprio di questo, ma anche sul suo rapporto con la tv di Stato ha parlato il diretto interessato a Chi, sottolineando, con la solita ironia toscana, anche alcuni aspetti relativi ai guadagni percepiti.

Carlo Conti e i guadagni in Rai

Carlo Conti

Tra i vari aspetti che Conti ha voluto sottolineare di tutti questi anni vissuti in Rai è quello della costanza e del rapporto sempre ottimale con i vertici. Una continuità dovuta “prima di tutto dalla fedeltà” ma anche la possibilità di “fare quello che voglio”.

Un feeling, quello tra conduttore e Rai che non ha mai portato all’idea di cambiare.

Ma tra i passaggi dell’intervista spicca anche quello sul guadagno percepito nel tempo e il non “tradimento” con un eventuale passaggio a Mediaset anche a fronte magari di una propost apiù vantaggiosa. Da buon toscano, Conti ha detto: “Magari il mio direttore di banca sarebbe stato più contento (sull’eventuale passaggio a Mediaset con compensi maggiori, ndr), ma non mi posso lamentare: partendo da zero ho avuto più di quel che mi sarei immaginato, e poi mi sono sempre sentito valorizzato”.

E ancora sull’aspetto economico: “Sono partito da zero anche economicamente. Ho perso il mio babbo che ero bambino e la mia mamma ha fatto di tutto per non farmi mancare niente. Ho visto le difficoltà, la salita e, quando mi sono trovato in pianura, mi sembrava di aver scalato l’Everest”.

Ecco perché: “Le difficoltà le capivo ma non le ho subite”, ha adetto sulla madre. “Proprio perché la mia mamma non me le ha fatte pesare. Quando tornavo da scuola mi faceva sempre trovare la tavola apparecchiata per noi due, era un piccolo gesto che mi è rimasto”.

Di seguito anche un post Instagram del conduttore: