Rissa, almeno verbale, a Uomini e Donne dove, durante il trono over, è dovuta intervenire Maria De Filippi per sedare la vicenda.

Nuova edizione, solito caos. A Uomini e Donne, trono over, la situazione tra una dama e gli opinionisti, specie Gianni Sperti, è degenerata tanto da portare Maria De Filippi ad intervenire per porre fine alla discussione. Sono volate parole grosse e anche qualche minaccia che non è piaciuta proprio alla padrona di casa.

Uomini e Donne, lite in studio: ci pensa Maria

Maria De Filippi

Nel corso della puntata andata in onda giovedì 14 settembre di Uomini e Donne, per quanto riguarda il trono over a prendersi la scena, ma in modo negativo, è stata la dama Aurora Tropea che già nelle puntate precedenti aveva molto discusso con Gianni Sperti con cui la polemica è andata avanti anche via social.

Ma nel pomeriggio di Canale 5, quanto accaduto è andato oltre ogni attesa tanto da portare Maria De Filippi ad intervenire.

La discussione era nata quando Gemma Galgani ha parlato di un post offensivo ai suoi danni che Aurora Tropea aveva condiviso. Da qui la tensione si è fatta sempre più grande portanto Sperti e la Tropea a discutere.

Tra le parole volate in studio anche “scimmione”, rivolto all’opinionista ma soprattutto la forte reazione della padrona di casa.

La De Filippi, infatti, stufa di come stavano andando le cose, ha fermato tutti: “Sono 16 minuti e 18 secondi che state parlando di queste cose, di questo argomento, pensa quanto sono stufa io… Perché non li fermo? Perché tu non fai altro che fare ciò (il teatrino, ndr), pure lei, Gemma. Voi avete un’attrattiva pazzesca per le telecamere, altrimenti la chiamavi al telefono e non vi fermavate a litigare davanti alle telecamere dietro le quinte”.

Di seguito anche il post Instagram con parte dell’accaduto e lo sfogo della padrona di casa: