Aurora Tropea ha deciso di replicare ancora una volta contro Gianni Sperti, che l’ha presa di mira per le foto osé o senza veli sui social.

Nelle ultime ore, sui social, Aurora Tropea è tornata a replicare per una polemica sorta a Uomini e Donne (nella puntata andata in onda lo scorso 13 settembre) a causa di una sua foto condivisa sui social. Nella foto in questione la dama indossa una salopette di jeans che tiene sollevata all’altezza del seno per coprire il décolleté (visto che non indosserebbe nulla sotto di essa). Visto che Gianni Sperti aveva usato la stessa immagine per muoverle delle critiche, Aurora ha affermato:

“Ma l’emancipazioni dove sta? Mi devo vergognare alla mia età di cosa? Si deve vergognare chi fa violenza sulle donne, sugli animali, sui bambini e sugli anziani, chi ruba.”

Aurora Tropea: la replica a Gianni Sperti

Aurora Tropea non ha affatto digerito le critiche mosse da Gianni Sperti nei suoi confronti e infatti, attraverso i social, è tornata a replicare nei confronti dell’opinionista a cui, nell’ultima registrazione, aveva persino relegato dello zucchero nella speranza che lui utilizzasse modi “più dolci” nei suoi confronti. Il risultato ottenuto purtroppo per Aurora non era stato quello sperato, e infatti Gianni aveva tuonato:

“Invece di preoccuparti della mia dolcezza, perché non ti preoccupi di comprarti un po’ di dignità, visto quello che pubblichi su Instagram? Una donna della sua età ha pubblicato una foto nuda, in cui si copre col braccio, dove chiede agli uomini di riuscire a darle un po’ di felicità. Ti stai preoccupando di me, invece di preoccuparti di te stessa. Dovresti fermarti davanti a uno specchio e dirti: “Aurora migliora”. Ti preoccupi della mia dolcezza nei tuoi confronti e non ti preoccupi degli uomini che vedono quella foto.”

Alla vicenda seguiranno altri sviluppi? Al momento Aurora non sembra intenzionata a tornare sui propri passi e anzi, sembra orgogliosa delle foto da lei postate sui social.