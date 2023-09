La moglie di Leonardo Bonucci ha dedicato una lettera carica di risentimento alla Juve, la squadra a cui suo marito ha fatto causa.

Leonardo Bonucci ha deciso di intentare una causa alla Juve per danni di natura professionale e d’immagine e sua moglie, Martina Maccari, ha utilizzato i suoi canali social per dedicare una lettera carica di risentimento alla squadra.

“Tu ed Io abbiamo condiviso la passione per lo stesso uomo, e tu (adesso posso confessarlo) hai sempre vinto“, ha scritto nel messaggio condiviso via social, e ancora: “Ti ho odiata spesso. Ti ho odiata nell’ombra della solitudine a cui mi costringevi con cadenza programmata, calendarizzata.”

Leonardo Bonucci fa causa alla Juve: la lettera della moglie

Leonardo Bonucci ha fatto sapere che, se vincerà la causa da lui intentata contro la Juve, devolverà l’intero ricavato in beneficenza.

Sua moglie intanto ha condiviso una lettera carica di rancore contro la squadra in cui suo marito ha militato per anni, e a cui lei si è rivolta come fosse stata una vecchia amica.

“Mi dispiace tanto. Non cambierò strada incontrandoti. Ai patti io tengo fede. Perdendo tanto, rinunciando anche a quello che per tanti anni ci siamo contese. Buona Vita”. Il suo messaggio ha rapidamente fatto il giro dei social e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi mesi. Tra i commenti al post di Martina Maccari non sono mancate anche critiche da parte di coloro che ritengono errata la richiesta fatta dal calciatore al club sportivo. Lui e Martina Maccari replicheranno alle polemiche?