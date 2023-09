Al GF Angelica Baraldi ha ammesso di avere un rapporto più che conflittuale con la sua famiglia, ma la verità sembra essere un’altra.

Nel suo video di presentazione al Grande Fratello, la concorrente Angelica Baraldi ha parlato del suo rapporto difficile con la famiglia e in particolare con suo padre. In queste ore alcune voci emerse sui social hanno cercato di smentirla e l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione in cui si legge:

“Angelica Baraldi che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre viene in realtà dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà”.

Angelica Baraldi e il rapporto con la famiglia: le indiscrezioni

Angelica Baraldi è una delle nuova concorrenti del Grande Fratello e, sui social, c’è già chi ha messo in dubbio alcune delle confessioni da lei fatte al suo debutto nel reality show. La concorrente ha infatti affermato di essersi “fatta da sola” e di aver interrotto i rapporti con una famiglia che, per lei, sarebbe stata da sempre fin troppo ingombrante.

In tanti si chiedono se la concorrente del reality show abbia quindi mentito e se, prossimamente, svelerà ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del programma non resta che attendere ulteriori sviluppi.