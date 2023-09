Paolo Masella, il macellaio del GF, potrebbe rischiare la squalifica per alcune frasi che non sono piaciute ai fan del programma.

Alla nuova edizione del Grande Fratello alcune dichiarazioni fatte dal macellaio romano Paolo Masella non hanno attirato i favori della rete e anzi, secondo i rumor in circolazione, presto potrebbe toccargli una squalifica. In particolare in molti non hanno affatto gradito cosa abbia detto su Napoli (che secondo lui non avrebbe “abbastanza attività culturali” a differenza della Capitale) e sulle donne. A seguire Masella si è reso protagonista di una frase di cattivo gusto nei confronti di Alex Schwazer che, secondo molti, potrebbe costargli la squalifica.

“Oggi si ricomincia a drogà”, ha detto il concorrente, senza curarsi del difficile periodo che l’atleta ha ammesso di aver vissuto a causa del doping.

Paolo Masella: la frase su Alex Schwazer al Grande Fratello

Un vero e proprio putiferio si è scatenato in queste ore contro Paolo Masella, il macellaio romano e concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. Sui social in tanti hanno avuto da ridire per le critiche da lui mosse su Napoli e per ciò che ha detto su Alex Schwazer (che, com’è noto, ha una difficile esperienza col doping alle spalle).

Masella era già finito nell’occhio del ciclone per alcune delle sue affermazioni sul pubblico femminile e più in particolare sulle donne che darebbero un bacio al primo appuntamento. Alfonso Signorini gli chiederà spiegazioni in merito alla questione? Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più.