Dopo appena pochi giorni di Grande Fratello, un primo caso accende il web. Alcuni commenti sulle donne non sono passati inosservati.

Pochi giorni di Grande Fratello e prime polemiche già in arrivo. In modo particolare sono state le recenti parole di Paolo Masella, concorrente Nip di questa nuova edizione, a suscitare forte attenzione. Il ragazzo ha espresso la propria opinione sulle donne e come dovrebbero comportarsi al primo appuntamento. Alcune dichiarazioni, però, non sono affatto piaciute…

Grande Fratello, il commento sulle donne non piace

Grande Fratello 2023 logo

Parlando insieme a Letizia, Masella ha avuto modo di soffermarsi su alcune esperienze vissute con le sue ex fidanzate ma anche di commentare il modo in cui una donna dovrebbe comportarsi durante il primo appuntamento.

“Ci siamo una volta sola. Ci siamo conosciuti anche al bar, una volta solo ti ho vista… La prima sera usciamo e ci baciamo ti dico… Guarda, continuiamo raggiungo l’obiettivo e poi sp… Ti dico, non sparisco ma ti dico come stanno le cose”.

Dal canto suo, Letizia ha espresso un parere concorde con quello del compagno di reality. Da qui un nuovo passaggio nel quale il ragazzo spiegava che, se la ragazza bacia al primo appuntamento, anche lei voglia fare determinate cose. “Non puoi pretendere che io abbia una relazione con una persona che dà poco valore a un bacio. Io ci do valore. Una cena fuori è essere fidanzati”, ha aggiunto l’uomo.

Sebbene, almeno all’apparenza, il suo intento era sottolineare l’importanza di certi valori, l’effetto suscitato pare essere stato opposto. Infatti, in parecchi, specie sul web, hanno trovato le sue parole “da brividi”.

Staremo a vedere se ci saranno altre “uscite” che potranno chiarire meglio certi passaggi o se sarà Alfonso Signorini a chiedere qualche delucidazione al concorrente.

Di seguito anche un post social con le parole dei due concorrenti e alcuni commenti e reazioni: