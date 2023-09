Dopo il suo discusso addio alla Rai, Bianca Berlinguer è tornata a rompere il silenzio e ha fatto un’inaspettata confessione.

Nei giorni scorsi Bianca Berlinguer ha debutto su Rete 4 con È Sempre Cartabianca e, mentre intervistava la collega Concita De Gregorio, ha dato una risposta che non ha mancato di attirare l’attenzione del pubblico e scatenare ipotesi in rete.

“Io sono felice più di te di averti qui, in una situazione non proprio facilissima. Come sto? Beh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in un’azienda nuova, molto diversa da quella dove sono stata per più di 34 anni”, ha dichiarato il volto tv. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer: lo strano commento su Mediaset

Bianca Berlinguer ha fatto un commento su Mediaset che a molti, tra i fan del suo programma, ha lasciato presagire un malcontento da parte della conduttrice, che com’è noto ha lasciato il suo posto in Rai dopo oltre 30 anni di onorato servizio. Viste le polemiche derivate dalla sua decisione la stessa Berlinguer ha affermato nei giorni scorsi attraverso i social:

“In questo senso un’azienda privata può garantirmi maggiore libertà della Rai, perché si avvertono molto meno le pressioni dei partiti. Qui, almeno per ora, nessuno si è permesso di intervenire nemmeno per un attimo sui contenuti del mio programma”.

Nel suo nuovo format tv la conduttrice ha già avuto il suo primo battibecco con il collega scrittore Mauro Corona e in tanti si chiedono quali saranno le ulteriori novità presenti all’interno del programma.