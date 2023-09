Cecilia Rodriguez ha sfilato per la nuova collezione di abiti da sposa Atelier Emé e ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

Nonostante le sue nozze con Ignazio Moser siano temporaneamente slittate a data da destinarsi (sembra per via dei loro rispettivi impegni di lavoro) nelle ultime ore Cecilia Rodriguez è tornata a far sognare i suoi fan dei social con degli scatti a dir poco da capogiro e in cui ha sfoggiato un sontuoso abito bianco.

L’occasione per cui la sorella minore di Belen ha sfoggiato il meraviglioso abito è stata la sfilata di Atelier Emé per la nuova collezione di abiti da sposa. “Meravigliosa tu e gli abiti che hai indossato. Sarai una sposa pazzesca per il tuo Nachito”, le ha scritto qualcuno tra i fan dei social.

Cecilia Rodriguez: l’abito da sposa fa sognare i fan

Al momento non è dato sapere con esattezza quando si svolgeranno le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma circa un anno fa, in occasione del loro quinto anniversario insieme, lui le ha fatto la fatidica proposta e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Il progetto delle nozze comunque non sembra essere sfumato e infatti nel suo ultimo post Cechu ha scritto: “Un sogno per me poter falcare la passerella avvolta di bianco grazie alla famiglia, che ormai sento un po’ anche mia, Atelier Emé. A tutte le future spose come me auguri di trovare nella scelta dell’abito il prezioso supporto di un team così! Una emozione unica e indescrivibile, grazie a tutto il team che lavora instancabilmente a questi abiti da sogno!”.

Cecilia non ha mai fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia insieme al fidanzato, ma ha anche sottolineato più volte di essere più desiderosa verso l’idea di un figlio che verso quella dei fiori d’arancio. Lei e Ignazio annunceranno l’arrivo di un bebè prima delle nozze?