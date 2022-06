L’ex cavaliere Fabio Mantovani ha subito l’operazione a una gamba e sua moglie Isabella Ricci lo annuncia sui social, rassicurando i fan sul suo stato di salute.

Fabio Mantovani, ex volto di Uomini e Donne è stato operato a una gamba e a rendere la notizia sui social è propria sua moglie Isabella Ricci. I due si sono conosciuti proprio nel dating show, la dama all’inizio era titubante ma poi si è innamorata del suo cavaliere e, insieme, sono usciti dal programma. Lo scorso mese i due sono convolati a nozze per coronare il loro sogno d’amore.

Fabio Mantovani si è operato ma sta bene

Con una foto su Instagram, Isabella Ricci ha voluto annunciare ai fan che suo marito Fabio Mantovani si è operato a una gamba. Una delle dame più amate del dating show però rassicura i suoi follower: “Mio marito sta meglio“. Queste sono le parole dell’imprenditrice che lo scorso mese ha detto “sì” al suo grande amore.

Ecco la foto di Fabio Mantovani dopo l’operazione

I numerosi fan della coppia hanno fatto sentire tutto il loro sostegno e amore con commenti positivi e tantissimi like. Anche Tina Cipollari ha lasciato il suo like; l’opinionista non ha mai nascosto la stima nei confronti di Isabella Ricci e del suo percorso all’interno del programma e questo è un’ulteriore conferma. “A una donna meravigliosa vicino” scrive Samantha Curcio ex tronista di Uomini e Donne, molto amica della dama.

