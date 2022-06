Il rapper racconta la famosa lite con Fedez, il riavvicinamento che n’è susseguito e quale sarà il loro futuro imprenditoriale.

In occasione di un’intervista su Oggi, J-Ax svela dei retroscena sulla lite tra lui e Fedez. Ora i due artisti hanno fatto pace e sono reduci dal concerto a Milano, Love Mi, in cui sono tornati a cantare insieme da complici. A quanto pare non sarà possibile una collaborazione imprenditoriale tra loro, almeno così svela J-AX.

Le dichiarazioni di J-AX

J-Ax

Come riporta Gossip e Tv, J-Ax parla della lite con Fedez e dei suoi retroscena: “Inizialmente ci trovavamo d’accordo anche dal lato imprenditoriale. Ma io, a un certo punto, ho capito che volevo fare l’artista e basta. Le nostre visioni sono diventate inconciliabili. Abbiamo litigato e c’è stata molta chiusura da parte di entrambi“.

L’artista svela che aveva bloccato il numero dell’amico e poi racconta chi ha fatto il primo passo: “Chi ha fatto il primo passo? Lui. Mi ha telefonato per propormi di partecipare al concerto di Milano, ma io non gli ho risposto perché avevo bloccato il suo numero. Poi ci siamo finalmente parlati e chiariti. La vita insegna molto, quando ti mette di fronte a problemi seri“.

E ancora il rapper spiega quando è avvenuta la pace, che non è stata quando Fedez ha scoperto del tumore al pancreas: “Il nostro riavvicinamento è avvenuto prima. Abbiamo fatto pace tre giorni prima della sua diagnosi”. Sulla domanda se ci sarà in futuro una collaborazione tra loro, J-Ax risponde: “Impossibile. Ma possiamo ancora fare musica insieme benché diversissimi di carattere“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG