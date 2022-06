In queste settimane i rumor sulla rottura della coppia sono sempre più insistenti ma a far pensare che sia tutto vero sono alcuni indizi sui social.

Sono sempre più insistenti le voci sulla rottura tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore. I motivi sono da attribuire ad alcuni indizi social e non che non sono sfuggiti ai fan e alle cronache rosa. Sembra che la fidanzata del cantante abbia parlato di corna sulle storie IG. Cosa è successo?

Gli indizi sulla rottura tra Cremonini e Martina Margaret

Cesare Cremonini

A quanto pare, Martina ha parlato di corna sulle storie Instagram con le seguenti parole: “Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne hanno almeno un paio“. Queste parole sono allegate a una foto sul muro di un paio di corna che confermerebbe la presunta rottura con tanto di tradimento da parte di Cremonini.

Come se non bastasse sembra che il cantante sia stato avvistato negli ultimi giorni a cena con un’altra donna. Questi indizi da soli già potrebbero essere in parte sufficienti per poter avvalorare la tesi di una rottura. Da quello che emerge, Cremonini potrebbe essere stato a cena proprio con la donna con cui avrebbe presumibilmente tradito Martina.

Il cantante è sempre rimasto abbastanza riservato nel parlare della sua vita sentimentale, anche adesso rimane in silenzio. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di entrambi ma gli indizi sono abbastanza evidenti. La coppia aveva pubblicato nel 2019 la prima foto su Instagram e da lì sono sempre rimasti inseparabili.

