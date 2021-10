Secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne la conduttrice Maria De Filippi affronterà finalmente la questione di Joele Milan. In seguito, spazio anche ai protagonisti del trono over.

Tornano le anticipazioni scovate dagli amici del Vicolo delle news per la puntata odierna di Uomini e Donne, il celebre dating show in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dopo che la scorsa puntata è stata quasi esclusivamente dedicata alle numerose discussioni di Gemma Galgani, che si è scontrata con Tina Cipollari, Isabella Ricci e anche il cavaliere Pierluigi; la trasmissione di oggi verterà principalmente sulle vicende del trono classico, con qualche minuto dedicato al trono over in chiusura. Tra i quattro protagonisti del trono classico, ovviamente, gli occhi saranno puntati su Joele Milan, il ragazzo che ha infranto le regole tentando di contattare una delle corteggiatrici lontano dalle telecamere. Sarà questo il giorno in cui Maria De Filippi affronta definitivamente la questione?

Come accennato, secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne ci sarà anche un po’ di spazio per il trono over. In particolare, riflettori puntati su Ida Platano che sta continuando a conoscere Marcello nonostante paure e timori sempre più pressanti: Ida aveva confessato che, dopo il loro appuntamento, Marcello le era parso freddo e distaccato. E poi ancora si parlerà della storia tra Armando Incarnato e Marica, che pochi giorni fa hanno deciso di non concedersi l’esclusiva e di lasciarsi la libertà di vedere altre persone.