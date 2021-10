Giulia De Lellis è la prima vittima degli scherzi della nuova edizione de Le Iene, che sono riuscite ad architettare uno scherzo così crudele da portare l’influencer alle lacrime.

Ognuno di noi ha un bagaglio di argomenti, di dimensioni più o meno grandi, ai quali siamo particolarmente sensibili. Nel caso di Giulia De Lellis questi sono la salute e l’infedeltà nelle relazioni: la nota influencer, infatti, è ipocondriaca ed è stata vittima di diversi tradimenti, tanto che il dolore l’ha ispirata a scrivere un libro. Le Iene erano ben a conoscenza di queste debolezze, e hanno pertanto architettato uno scherzo che andasse proprio a colpire questi argomenti, portando la povera vittima fino alle lacrime.

Tutto comincia durante una serata apparentemente normalissima a casa De Lellis. Giulia e il suo fidanzato si stanno rilassando, quando ecco arrivare un messaggio da parte dell’assistente dell’influencer che lamenta dolori fisici e la comparsa di alcune vesciche sparse per il corpo. “Ho fatto vedere queste cose che mi sono uscite” spiega per telefono la collaboratrice. “Dicono che può essere sifilide“. Al che la De Lellis esclama sorpresa: “Ma non è la malattia del sesso?”

Fin qui nulla di troppo eclatante: la De Lellis è leggermente scossa, ma nulla di davvero serio. Il mattino successivo, tuttavia, anche Carlo Gussalli Beretta (il fidanzato) presente alcune escrescenze sui genitali e sui polsi, apparentemente spuntate nel corso della notte. Chiaramente anche il fidanzato è un complice de Le Iene, e Giulia De Lellis comincia ad andare nel panico e a pensare che Beretta possa averla tradita con l’assistente. Giunti in ospedale i medici confermano la diagnosi di sifilide: è il momento del confronto fra la De Lellis e il fidanzato. L’influencer comincia a urlare e piangere mentre Beretta resta impassibile e ammette di aver trascorso una notte con la ragazza. Giulia prende quindi il telefono e chiama la collaboratrice, insultandola: “Sei una pu**ana, non so come altro chiamarti“.

Fortunatamente, un attimo prima che Giulia De Lellis lasciasse in maniera definitiva il fidanzato, ecco intervenire Le Iene: “Ciao Giulia, tu sei la massima esperta in virologia e anche di corna”. Ma l’influencer non l’ha affatto presa bene: “Ma quindi è uno scherzo? Perché mi avete fatto questo? Sono stata male tutto il giorno, esperta di corna magari a sto giro no”.