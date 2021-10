La situazione igienica all’interno della casa più spiata d’Italia sarebbe allarmante. Si ipotizza addirittura una disinfestazione urgente da topi e scarafaggi.

Del resto, i segnali non erano mancati. La sesta edizione del Grande Fratello Vip era iniziata appena da pochi giorni quando i nuovi inquilini si sono ritrovati degli scarafaggi nei piatti della cena. Si era scatenata una prevedibile reazione di panico nei concorrenti, poi placata con sarcasmo dalla produzione. L’imprevisto era capitato a una delle principesse etiopi, Lucrezia Hailè Selassiè che ebbe quasi una reazione isterica; ma a quanto pare i problemi non sono finiti.

La situazione igienica nella casa del Grande Fratello è drasticamente peggiorata. Le pulizie e l’igiene quotidiano delle superfici, si sa, spettano agli inquilini, che a quanto pare non sono molto tagliati per l’economia domestica e la cura della casa. In ogni edizione del Grande Fratello si ripete, immancabilmente, lo stesso scenario: la casa del GF viene lasciata nel disordine e nel più totale degrado. Ma quest’anno si sono aggiunti persino altri simpatici inquilini a complicare ulteriormente la situazione: scarafaggi e topi, nello specifico.

Le condizioni della casa del Grande Fratello Vip

Nonostante i molteplici incontri con gli scarafaggi all’interno della casa, a nessuno dei coinquilini vip è passato nemmeno lontanamente per la testa che fosse necessario pulire. Le condizioni igieniche pessime della casa sarebbero state lamentate con fastidio da alcune concorrenti, tra cui Manila Nazzaro, Carmen Russo e le tre principesse etiopi. Si sono susseguite molteplici liti tra gli inquilini a partire dal delicato argomento “pulizia”; ma niente si sarebbe risolto. I concorrenti si rimbeccano a vicenda; ma non puliscono, a quanto pare il concetto di igiene della casa è al di fuori della loro comprensione.

Dopo la recente invasione di formiche scoperta da Katia Ricciarelli, è stato il turno degli scarafaggi e infine dei topi. Ora, dinnanzi al degrado crescente, gli autori del Grande Fratello Vip stanno pensando di prendere seri provvedimenti. La casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere chiusa per una disinfestazione. Un fatto che potrebbe compromettere il proseguimento del Reality Show.