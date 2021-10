Barbara d’Urso cambierà di nuovo veste al suo Pomeriggio 5 e tornerà a parlare dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 con interviste e approfondimenti sul reality.

Ques’anno Mediaset ha optato per un cambio di rotta che ha colpito dapprima la presentatrice Barbara d’Urso. Più moderazione e meno pettegolezzi non sono però serviti ad aumentare lo share di Pomeriggio 5. Il GF Vip 6 non sembra andare molto meglio in termini di ascolti. Per questa ragione, i vertici dell’emittente hanno concesso a Barbara d’Urso di tornare a trattare le dinamiche del reality per fare da spalla ad Alfonso Signorini.

Gli ascolti del GF Vip 6 non sono dei migliori, interviene la d’Urso a correggere il tiro?

Secondo i dati ufficiali riportati sul web, gli ascolti del Grande Fratello Vip 6 toccano circa il 16% questa settimana. Dunque, per Alfonso Signorini è giunto il momento di salutare il pieno di ascolti fatto lo scorso anno ma Mediaset ha ancora una carta da giocare: Pomeriggio 5. Nel programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5, si tornerà a parlare delle dinamiche e degli approfondimenti di ciò che succede nella Casa più spaiata d’Italia. Questo dovrebbe attirare di più l’attenzione verso il reality che non sta ottenendo il successo sperato. La ragione potrebbe essere i concorrenti e le dinamiche che si sono create fino a questo momento che il pubblico sembra non gradire del tutto. Ce la farà il GF a prendere di nuovo quota? Per ora ci si prepara a parlarne molto di più.