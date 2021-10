Con l’abolizione delle tradizionali categorie, a X Factor 2021 cambiano anche i Bootcamp: il nuovo regolamento.

X Factor 2021 è l’edizione del rinnovamento, non solo perché è cambiato il conduttore con Ludovico Tersigni che ha raccolto il testimone da Alessandro Cattelan, ma perché è cambiato anche il regolamento: via le classiche categorie, gli Over, i Gruppi, gli Under uomini e le Under donne, spazio a squadre eterogenee per ogni giudice. C’è solo una regola che, al momento della composizione delle squadre, i giudici dovranno rispettare: in ogni squadra ci deve essere almeno una band e almeno un cantante solista.

X Factor 2021: i Bootcamp

Questa novità nel regolamento ha inevitabilmente portato anche a delle variazioni per quanto riguarda i tanto attesi (e anche temuti da parte degli aspiranti concorrenti) Bootcamp. Le cinque sedie sui quali gli aspiranti partecipanti al programma sperano di sedersi e di tenersi stretta fino al termine della selezione rimarranno, ogni giudice potrà però comporre come vorrà la propria squadra, con l’unica regola da rispettare che è quella illustrata in precedenza: in ogni squadra ci deve essere almeno una band e almeno un cantante solista.

La prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2021 va in onda giovedì 7 ottobre 2021, a partire dalle ore 21.15, su Sky Uno (canale 108 e canale 455 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV. La seconda e ultima puntata dei Bootcamp è invece in programma, sullo stesso canale e alla stessa ora, giovedì 14 ottobre 2021.

X Factor 2021: i giudici

In mezzo a tante novità, a X Factor 2021 c’è anche una conferma: la giuria. Nel ruolo dei quattro giudici sono infatti stati confermati Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Tra giovedì 7 e giovedì 14 ottobre si scoprirà chi sono i cantanti solisti e le band che sceglieranno all’interno delle rispettive squadre.

