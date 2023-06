Ecco quali sono le location di Una mamma all’improvviso, il film con protagoniste Giulia Bevilacqua e Alice Maselli.

Claudia è una giovane madre che, dopo 17 anni di coma, si risveglia, ritrovandosi una figlia adolescente di nome Michela, della stessa età sua prima di entrare in coma. Una volta uscita dall’ospedale cerca di recuperare il rapporto con la figlia, che è sempre cresciuta circondata dall’affetto dei nonni e degli amici e che si rivela più matura rispetto a Claudia, che ora ha sì pi di trent’anni ma la sua mente sembra essere rimasta quella dell’adolescente che era prima di entrare in coma. E’ questa, in sintesi, la trama di Una mamma all’improvviso, la commedia del 2023 diretta da Claudio Norza. Vediamo ora quali sono le location di Una mamma all’improvviso.

Una mamma all’improvviso: le location del film

Una delle location principali di Una mamma all’improvviso e la villetta dove Claudia e la figlia Michela abitano. Si trova alle porte di Roma, più precisamente tra i comuni di Grottaferrata e Frascati. L’intero film è stato girato dal regista Claudio Roma tra la città di Roma e la sua provincia.

Giulia Bevilacqua

Molte riprese del film sono state effettuate a Roma, nel centro storico della città (facilmente riconoscibile in diverse riprese) e nei quartieri della periferia est. L’ospedale nel quale inizialmente ricoverata Claudia non è invece un vero ospedale ma è stato ricreato all’interno degli Studio di via Tiburtina, dove sono state ricreate diverse ambientazione degli interni del film.

Una mamma all’improvviso: il cast del film

Le due protagoniste principali di Una mamma all’improvviso, ovvero Claudia e Michela, sono interpretate da Giulia Bevilacqua e da Alice Maselli. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Simone Corrente, Raniero Monaco Di Lapio, Margareth Madè, Enzo Decaro, Dino Abbrescia, Elena Cucci, Cecilia Dazzi e Crisula Stafida.

