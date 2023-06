Ecco dove vedere Italia-Norvegia in streaming: è l’ultima partita del girone eliminatorio dell’Europeo Under 21 del 2023.

Vincere per proseguire il proprio cammino all’Europeo e continuare così anche a coltivare il sogno di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi: è questo l’obiettivo dell’Italia Under 21. Mercoledì 28 giugno a Cluj, in Romania, si gioca Italia-Norvegia, terza e ultima partita del girone eliminatorio. La formazione di Paolo Nicolato, dopo aver perso la partita d’esordio contro la Francia per 2-1, ha superato 3-2 la Svizzera e ora cerca un altro successo contro la Norvegia. Una vittoria avvicinerebbe gli azzurri ai quarti di finale, a meno che la Svizzera non dovesse battere la Francia con un gol di scarto e segnando almeno tre reti (3-2, 4-3, 5-4 e così via): in questo caso l’Italia, pur vincendo contro la Norvegia, sarebbe eliminata per via della classifica avulsa.

Dove vedere Italia-Norvegia in streaming: il link

Come tutte le partite della nazionale italiana, sia quella che maggiore che l’Under 21, anche la semifinale della Nations League 2022/2023 l’Europeo Under 21 2023 è trasmessa dalla Rai. Italia-Norvegia in diretta streaming si può quindi vedere su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo, che sia la Smart TV, il computer, lo smartphone o il tablet. Ci sono due modi per accedere a RaiPlay: o tramite il sito o attraverso l’apposita App.

Bandiera Italia

Ricordiamo che il calcio d’inizio di Italia-Norvegia Under 21 è alle ore 20.30 alla Cluj Arena di Cluj, in Romania (è lo stadio in cui gioca il Cluj).

Dove vedere Italia-Norvegia Under 21 in TV

Se la partita si può vedere in streaming su RaiPlay è perché Italia-Norvegia in diretta TV è trasmessa da Rai 1. Come detto in precedenza, l’inizio della gara è in programma alle ore 20.30 ma prima del calcio d’avvio non mancherà il consueto prepartita e, dopo il fischio finale, il postpartita con anche tutte le interviste ai protagonisti: dal ct Paolo Nicolato ai giocatori in campo. La partita è inoltre trasmessa anche su Sky Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - DG