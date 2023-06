Hanno ucciso l’uomo ragno è la serie TV che racconta la storia degli 883: le riprese dei vari episodi sono iniziate.

Generazioni differenti di ragazzi e ragazze hanno cantato le canzoni degli 883, ora la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto diventa una serie TV il cui titolo è anche quello di uno dei brani più famosi della band: Hanno ucciso l’uomo ragno. Nel 1999 era già stato realizzato un film con protagonista lo stesso Max Pezzali la cui trama ruota intorno alle sue canzoni: il titolo era Jolly Blu. I fan lo ricordano di certo molto bene. Ora arriva la serie TV.

Hanno ucciso l’uomo ragno: le riprese della serie TV

Il primo ciak di Hanno ucciso l’uomo ragno è stato battuto lunedì 26 giugno 2023 a Pavia. Non una città scelta a caso: è infatti quella in cui Max Pezzali è nato e in cui ha iniziato la sua carriera musicale. A dirigere i vari episodi è Sydney Sibilia, regista molto apprezzato del panorama italiana che ha firmato anche film come L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e la trilogia Smetto quando voglia.

Per quanto riguarda il cast della serie TV non ci sono invece informazioni. La trama della serie TV si sa solamente che ruoterà intorno alla storia degli 883 e delle loro canzoni.

Hanno ucciso l’uomo ragno: le canzoni

Hanno ucciso l’uomo ragno è il primo album pubblicato dagli 883: è uscito il 10 febbraio del 1993 e ha avuto un successo enorme, trascinato proprio dal brano che ha dato il titolo all’album ma anche da canzoni come Con un deca e Non me la menare.

Negli anni successivi sono usciti altri album di grande successo come Nord sud ovest est (che contiene anche Sei un mito, Come mai, Rotta x casa di Dio), La donna il sogno & il grande incubo (dove sono presenti anche Tieni il tempo, Una canzone d’amore e Gli anni). E poi ancora La dura legge del gol, Grazie mille e Uno in più.

