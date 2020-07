Un capitano è la tanto attesa serie TV sulla vita di Francesco Totti, ora è stato definito l’intero cast: Greta Scarano affianca Pietro Castellitto.

Un capitano è una delle serie TV più attese tra quelle che arriveranno su Sky. E non solo dai tifosi della Roma. Bisognerà però attendere anche diverso tempo prima di potere vedere la vita di Francesco Totti raccontata a puntate sul piccolo schermo, l’uscita è infatti prevista per il 2021 ma le riprese inizieranno invece a settembre, è per questo motivo che ora è stato annunciato l’intero cast. Si è così scoperto anche chi vestirà i panni di Ilary Blasi, la moglie dell’ex calciatore: sarà Greta Scarano.

Un capitano: il cast della serie TV su Francesco Totti

Se, come detto, Greta Scarano vestirà i panni della conduttrice televisiva Ilary Blasi, a interpretare Francesco Totti sarà invece Pietro Castellitto, il figlio del noto attore e regista Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini.

Greta Scarano

Nel cast di Un capitano ci sarà poi anche Gianmarco Tognazzi che impersonerà Luciano Spalletti, allenatore con cui Totti alla Roma ha avuto un rapporto tutt’altro che sereno negli ultimi anni della sua carriera, nonostante i due si conoscessero e avessero già lavorato insieme in precedenza proprio nel club giallorosso.

Monica Guerritore e Giorgio Colangeri interpreteranno invece i genitori ddi Francesco Totti: la mamma Fiorella e il papà Enzo.

Greta Scarano: i film

Greta Scarano ha esordito in televisione nel 2007 nella celebre soap opera Un posto al sole. Ha poi lavorato in alcune puntate di serie TV di grande successo come Don Matteo, Distretto di Polizia, RIS Roma – Delitti imperfetti e Romanzo criminale – La serie.

Ma il grande successo lo deve prima al ruolo della poliziotta Francesca Leoni in Squadra antimafia, poi a film come Senza nessuna pietà e Suburra che le hanno permesso di vincere anche riconoscimenti prestigiosi ai Nastri d’Argento. Greta Scarano l’abbiamo poi vista nei panni di Anna in Il nome della rosa e ora vestirà i panni di Ilary Blasi.