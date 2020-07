I protagonisti di Riccanza, il famoso show di MTV, sono stati molti, alcuni diventati delle vere e proprie celebrità. Ecco chi sono i partecipanti di tutte le edizioni!

Riccanza racconta le vite dei “rich kids” italiani, e nel corso degli anni e delle edizioni ne ha fatti diventare celebri moltissimi, una su tutti Elettra Lamborghini, che ha partecipato alla prima edizione, in onda su MTV Italia tra il 2016 e il 2017. Fin da Riccanza 1, lo show ha calamitato l’attenzione del mondo dei social e dei giovanissimi telespettatori, diventando un fenomeno tv, tanto che si è rinnovato ogni anno con una nuova edizione (e con alcune speciali). Ecco chi sono stati e chi sono i protagonisti di Riccanza!

Chi sono i “rich kids” protagonisti di Riccanza di tutte le edizioni?

La prima edizione di Riccanza è andata in onda dal novembre 2016 al gennaio 2017, con alcuni personaggi che sono diventati molto famosi negli anni successivi. Ecco chi sono:

–Elettra Lamborghini, figlia dell’imprenditore italiano Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio creatore del celebre brand automobilistico di lusso. Si è fatta notare proprio in questo programma, per poi spiccare il volo con partecipazioni a Domenica Live come opinionista, a Ex on the Beach, a The Voice in qualità di giudice e anche in gara al Festival di Sanremo 2020.

Elettra Lamborghini

–Gian Maria Sainato, nato nel Cilento di professione è modello e fashion blogger. Si è fatto notare proprio nello show di MTV.

–Anna Fongaro, che ha frequentato prestigiose scuole di moda e design in tutto il mondo. È molto ricca (ovviamente), ai tempi del programma aveva un’autista personale e andava spesso in giro in elicottero. È nata a Vicenza, ma vive a Milano.

–Cristel Isabel Marcon, imprenditrice e influencer. Si occupa principalmente di Real Estate nella zona del Triveneto.

–Farid Shalbaf Shirvani, nato a Bologna, ha origini persiane. Da diversi anni vive a Milano. La sua mania? Collezionare Rolex e Nike Air Jordan.

–Nicolò Federico Ferrari, figlio di un noto imprenditore milanese, il rich kid di professione fa il modello, e sogna di diventare un politico o un personaggio pubblico.

–Tommaso Zorzi, personaggio diventato conosciuto anche per la sua partecipazione ai Pechino Express e Dance Dance Dance. È uno dei più seguiti sui social e anche uno dei più conosciuti.

Nella seconda edizione del programma, a Lamborghini, Zorzi, Fongaro, Shirvani e Marcon, che tornano a essere protagonisti dello show, ci sono come new entry: Jessica Haile Selassie, pronipote dell’ex imperatore dell’Etiopia Hailé Selassié; Alex Diana, che è titolare dell’azienda di famiglia che commercia in gioielli di lusso; Matteo Cesari, ingegnere informatico e creatore di startup; e Juan Fran Sierra, modello spagnolo ed ex compagno di Stefano Gabbana.

Riccanza 3: i protagonisti cambiano, ma…

In Riccanza 3 alcuni ragazzi rimangono, ma vengono affiancati da nuovi. In particolare Tommaso Zorzi, Farid Shirvani e Juan Fran Sierra sono tra i protagonisti, invece le novità sono quelle di:

–Alessia e Giorgia Morosi Visentin, sorelle gemelle e dj.

–Angelo Fasciana, ragazzo originario di Gela e titolare di un teatro fondato dal nonno.

–Antonio Ferraro, che il cugino di Angelo Fasciana.

–Elvezia Pappone, proprietaria di Villa Lurani Cernuschi a Cernusco Lombardone.

Riccanza 4: i protagonisti storici ritornano

Per la quarta edizione, infine, le novità sono soltanto tre: Aaron Nielsen, modello, figlio di Brigitte Nielsen ed ex concorrente de L’isola dei famosi; Camilla Neuroni, modella originaria di Lugano; e Mattia Mustica, dj di Roma, in cui ha anche una piccola casa discografica.

Ritornano invece: Tommaso Zorzi, Cristel Isabel Marcon, Niccolò Federico Ferrari, le sorelle Morosi Visentin e Farid Shirvani. Questa edizione è conosciuta anche come Riccanza Deluxe.

Cos’è Riccanza e come funziona il programma

Riccanza racconta le vite di ragazzi nati nel lusso, e di buona famiglia, e che possono permettersi tutto quello che desiderano. Viaggi, bellissime case, auto di lusso, scarpe, abiti all’ultima moda sono solo alcuni esempi di cosa può permettersi un giovanissimo rich kids! I protagonisti dello show hanno tutti una cosa in comune: la ricchezza e una sfrenata passione per i social network.