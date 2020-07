30 milioni di euro: questa la cifra a cui ammonta una donazione fatta dalla maison di Brunello Cucinelli in capi invenduti in tutto il mondo.

Una mega donazione da 30 milioni di euro. Questa l’iniziativa lanciata da Brunello Cucinelli, dell’omonima maison di moda, che ha deciso di donare tutti i capi rimasti invenduti nei negozi di tutto il mondo, durante la pandemia, ad enti e organizzazioni benefiche. Un gesto più che generoso, quello di Cucinelli, che ha dimostrato ancora una volta la grande umanità verso il prossimo.

Brunello Cucinelli for Humanity

Ogni capo, inoltre, avrà un’etichetta con la dicitura Brunello Cucinelli for Humanity, che andrà a testimoniare come quei vestiti facciano parte del progetto in essere.

Lo stesso Cucinelli, inoltre, ha ammesso:

“Questo progetto che noi tutti definiamo ‘intenso’ mi sembra che in qualche maniera elevi la dignità dell’uomo e renda onore a tutti coloro che hanno lavorato nella realizzazione di tali capi. [..] Camminerà di pari passo con l’altro, partito ormai diversi anni fa che consiste nel riparare, recuperare e riutilizzare tutti i nostri prodotti. Tutto ciò va a completare il più grande progetto di ‘umana sostenibilità’ nel quale da sempre abbiamo creduto. Clima ed emissioni, cura della terra e degli animali e cura della persona umana’. Sarebbe per me un vero piacere se questo gesto simbolico fosse accettato come segno augurale verso un nuovo e duraturo tempo nuovo”.

Brunello Cucinelli: “Un investimento per il futuro”

Quello che ha spinto Cucinelli, e il suo team, a volersi dedicare a questa causa è il forte senso di responsabilità che hanno nei confronti del mondo intero.

“Voglio immaginare questa scelta come un investimento per il futuro della nostra impresa nel grande progetto di ‘vivere e lavorare in armonia con il creato'”.

Infine lo stesso Cucinelli ha ammesso che: “è stato costituito un “Consiglio a sostegno dell’Umanità” composto da dieci persone, sei della famiglia, tutto interno all’azienda, con il compito di gestire questa importante quantità di capi”

