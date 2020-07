La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone è il terzo è ultimo film della saga cinematografica de La Mummia: ecco le location del film.

Era il 1999 quando con il film La Mummia ha preso il via l’omonima saga cinematografica. Saga che è poi proseguita nel 2001 con La Mummia – Il ritorno ed è poi conclusa nel 2008 con La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone. Anche la terza pellicola della serie ha avuto un grande successo ai botteghini, arrivando a incassare oltre 400 milioni di dollari, cifra vicina ma non superiore a quelle incassate dai precedenti due film. Vediamo ora quali sono le location nelle quali il regista Rob Cohen ha girato la propria pellicola.

La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: le location del film

Le riprese di La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone si sono svolte principalmente in due nazionali: in Canada, nella prima parte della pellicola, e in Cina.

Dopo una prima fase di lavoro a Montreal, infatti, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono poi spostati in Cina, dove è ambientata gran parte della pellicola. In questo caso, infatti, la mummia protagonista non è egizie ma è quella dell’imperatore cinese Qin SHi Huang.

La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: il cast del film

Il protagonista di La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone è sempre Brendan Fraser, che è tornato per la terza volta a interpretare il ruolo dell’archeologo Rick O’Connell. Nel cast del film troviamo poi anche John Hannah e Jet Li: il celebre attore cinese veste i panni proprio dell’imperatore Qin Chi Huang.

Nel cast de La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone troviamo poi anche Maria Bello, Luke Ford, Isabella Leon, Anthony Wong Chau-sang, Wu Jing, Russell Wong, Michelle Yeoh, David Calder, Pian Liang e Liam Cunnigham, attore divenuto molto celebre per il ruolo di Sir Davos nella serie Tv Il Trono di Spade.

