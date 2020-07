Anna Valle è la protagonista principale di Sorelle, serie TV targata Rai che ha conquistato il pubblico: ecco le location.

Quando nel 2017 è stata trasmessa per la prima volta da Rai 1, la serie TV Sorelle ha subito conquistato il pubblico, facendo registrare ottimi ascolti. La miniserie, formata da un totale di sei diversi episodi, è stata diretta da Cinzia TH Torrini: è un thriller in cui viene affrontato il tema del dramma famigliare, con la morta violenta della sorella della protagonista sui quest’ultima cercherà di fare luce. Vediamo ora quali sono le location scelte dalla regista e dai produttori per questa serie TV.

Sorelle: le location della serie TV

In un film o in una serie TV, perché abbia successo, anche i piccoli dettagli fanno la differenza. E’ così che tra i segreti del successo avuto da Sorelle troviamo le location eccezionali sulle quali ha potuto contare. La miniserie è infatti stata girata in una delle più belle e caratteristiche città d’Italia: Matera.

Anna Valle

La città della Basilicata è stata spesso scelta per le riprese di film o di serie TV, basti pensare anche al capolavoro cinematografico La Passione. Il successo avuto da Sorelle, così come in precedenza accaduto con il film di Mel Gibson, ha fatto nascere anche un turismo legato ai luoghi della miniserie.

Tra i luoghi più visitati c’è la casa di Elena, che si trova nel Sasso Caveoso e l’abitazione della madre Antonio, che si trova invece nel Sasso Barisano di Matera. Diverse tra le scene più importanti del film sono invece state girate nel Parco della Murgia.

Sorelle: il cast della serie TV

La protagonista principale di Sorelle è l’avvocato Chiara Silani che è interpretata da Anna Valle. La donna deve indagare sulla misteriosa morte della sorella Elena, impersonata da Ana Caterina Morariu.

Nel cast della serie TV troviamo poi Giorgio Marchesi, nei panni del marito della vittima, Roberto Roversi. Completano il cast Loretta Goggi, Alessio Vassallo, Irene Ferri e Edoardo Velo.