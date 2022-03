Nonostante il periodo delle Fashion Weeks non si ferma, molti brand dell’alta moda si stanno schierando al fianco dell’Ucraina.

Il mondo della moda dimostra solidarietà e appoggio alla questione Ucraina, durante le sfilate che si stanno susseguendo in queste settimane, prima a Milano e ora a Parigi.

La guerra tra Russia e Ucraina è scoppiata proprio in concomitanza con l’inizio della Milano Fashion Week, che si è poi spostata a Parigi, per la settimana della moda francese. Nonostante la moda continui a lavorare, nessuno è rimasto indifferente alla tragedia che si sta consumando.

Sono tanti i brand dell’alta moda che hanno rotto il silenzio sulla questione, da Balenciaga a Versace, ma anche Giorgio Armani, che ha voluto una sfilata silenziosa, senza musica, proprio per rispetto alla tragedia in Ucraina.

La stilista Donatella Versace ha condiviso su Instagram un invito a donare alle associazioni che si occupano dei rifugiati, così come l’influencer Chiara Ferragni e la sorella Valentina.

Anche il brand Balenciaga lancia una messaggio di solidarietà e appoggio per l’Ucraina, scrivendo sui suoi canali social: “Sosteniamo la pace e abbiamo donato al WFP per sostenere il primo aiuto umanitario per i rifugiati ucraini. Nei prossimi giorni apriremo le nostre piattaforme per riferire e trasmettere le informazioni sulla situazione in Ucraina.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG