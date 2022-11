Tutti gli sport: l’elenco e la lista di tutti gli sport esistenti al mondo, le attività che possiamo praticare all’aperto o al chiuso per il nostro benessere.

Fare sport fa bene. Ci viene insegnato fin da piccoli, ci viene spiegato a scuola, durante l’ora di educazione fisica, ma anche al di fuori. Senza limiti di età, senza limiti di genere, lo sport è non solo fondamentale per la nostra educazione, ma anche per la nostra crescita e il nostro sviluppo. Ma quanti ne esistono? La risposta è molto complicata. Elencare tutti gli sport esistenti al mondo è infatti praticamente impossibile. In un Paese in cui, almeno a livello professionistico, sembra però esistere solo il calcio, è interessante andare alla scoperta di molti altri sport che hanno la loro dignità e garantiscono uguale divertimento.

I diversi tipi di sport

Ovviamente, poter parlare di tutti gli sport del mondo è praticamente impossibile. Perché in fondo lo sport non è altro che un gioco, e di giochi ne nascono ogni giorno centinaia in ogni angolo del nostro pianeta. Va però detto che quelli regolamentati e diventati comuni a livelli anche agonistici ne esistono molti, ma in numero finito.

football americano

Come tipologia, ne esistono tantissimi differenti: femminili o maschili, all’aperto o al chiuso, con la palla o senza, individuali o di squadra, invernali o estivi, da combattimento, in acqua, addirittura elettronici. L’elenco di quelli esistenti è immenso e comprende non solo quelli più seguiti al mondo, ma anche le arti marziali o gli sport di motore che spesso qualcuno non considera come reali pratiche sportive. Proviamo a fare ordine e a scoprirli tutti, in un elenco il più possibile completo.

Sport: una lista dei più comuni

Dividere gli sport per varie categorie è complesso. Per poter offrire una panoramica completa, proviamo a elencare in questa lista i più comuni tra quelli praticabili in Italia tramite le rispettive federazioni, rimandando al paragrafo successivo solo per la categoria dei motoristici, che meritano un discorso a parte.

– Arrampicata sportiva

– Atletica leggera

– Badminton

– Baseball

– Biathlon

– Biliardo

– Bob

– Bocce (prove veloci e non veloci)

– Bowling

– Bridge

– Caccia (sporting, tiro a palla o tiro di campagna)

– Calcio

– Canoa

– Canottaggio

– Ciclismo

– Ciclismo (BMX)

– Ciclismo (Trial)

– Cinofilia senza abbattimento

– Combinata nordica

– Crickert

– Curling

– Dama

– Danza sportiva

– Flag Football

– Football americano

– Freestyle

– Ginnastica

– Giochi e sport tradizionali

– Golf

– Handball

– Hockey in linea

– Hockey su ghiaccio

– Hockey su pista

– Hockey su prati

– Ippica

– Ju jitsu

– Judo

– Karate

– Kayak

– Kendo

– Kick Boxing (full, light o semi contact, low kick)

– Lotta

– Muay Thai

– Nuoto

– Nuoto pinnato

– Nuoto salvamento

– Nuoto sincronizzato

– Orientamento

– Padel

– Pallacanestro

– Pallacanestro in carrozzina

– Pallanuota

– Pallapugno

– Pallavolo

– Paracadutismo

– Pattinaggio artistico

– Pattinaggio di corsa

– Pattinaggio su ghiaccio figure

– Pattinaggio su ghiaccio di velocità

– Pentathlon

– Pugilato

– Rugby

– Salto dal trampolino

– Sanschou

– Scacchi

– Scherma

– Sci alpinismo

– Sci alpino (discesa libera e slalom)

– Sci carving

– Sci d’erba

– Sci di fondo

– Sci velocità

– Shoot boxe

– Skateboard

– Skeleton

– Skiroll

– Slittino pista artificiale o naturale

– Snowboard

– Softball

– Sollevamento pesi

– Sport equestri

– Sport subacquei (apnea, caccia, con respiratore, hockey sub, pesca, rugby sub, tiro al bersaglio)

– Squash

– Sumo

– Surf

– Taeksown-do

– Tamburello

– Tennis

– Tennis tavolo

– Thai boxing

– Tiro a segno

– Tiro a volo

– Tiro alla fune

– Tiro con l’arco

– Trampolino elastico

– Triathlon

– Tuffi

– Twirling

– Vela

– Wushu Kung Fu

Elenco degli sport motoristici

Un po’ differente è il discorso per gli sport motoristici che, un po’ come gli e-sport, non possono essere praticati senza il supporto di un mezzo di trasporto parzialmente indipendente. Di automobilismo ne esistono vari tipi: si va dal rally all’autocross, senza dimenticare le gare di slalom, velocità e regolarità. Fa parte di questa categoria anche il karting, ovvero le corse con i kart.

Non vanno poi dimenticate tutte le varianti del motociclismo (enduro, motocross, speedway, trial o di velocità), mentre un discorso a parte meritano quelli inerenti alla motonautica, comprese le varie specialità di sci nautico (slalom, salto, velocità, wakeboard e così via).

