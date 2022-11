Frasi sulla natura: le citazioni e gli aforismi più belli sulla forza, la bellezza e i colori della natura.

Provare amore per la natura non è strano. Anzi, è sorprendente il contrario. Ciò che ci circonda, il nostro mondo, il nostro pianeta, sono ciò che di più prezioso abbiamo nella vita. Anche per questo motivo tantissimi pensatori ci hanno lasciato in eredità frasi sulla natura profonde ed emozionanti. Dai poeti italiani agli scrittori francesi, dai cantautori più talentuosi ai più grandi filosofi, moltissimi hanno scritto pensieri dedicati alla natura, a volte vista come matrigna, molto spesso come madre amorevole. Se stai cercando le più belle e brevi, magari per Instagram, te ne proponiamo alcune davvero da batticuore!

Le migliori frasi sulla bellezza della natura

Che siano frasi sulla forza della natura o frasi sui colori della natura, la bellezza di ciò che ci circonda è molto spesso stata al centro dei pensieri dei più grandi autori della storia del mondo, e oggi queste citazioni sono spesso utilizzate per accompagnare foto splendide pubblicate sui social. Foto di tramonti sull’oceano o sul mare, di foreste verdissime, scure, tetre, ma sempre splendide, di grandissimi e coloratissimi campi di fiori, o di un cielo illuminato dalle stelle. Immagini che non possono non farci sentire tanto piccoli quanto fortunati.

Panchine giganti

Se anche tu sei alla ricerca dell’aforisma perfetto, ecco alcune frasi che potrebbero fare al caso tuo:

– La salvezza del mondo è nella natura selvaggia. (Henry David Thoreau)

– Natura è tutto ciò che noi vediamo: il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l’eclissi, il calabrone. O meglio, la Natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo: il passero bobolink, il mare, il tuono, il grillo. O meglio, la Natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità. (Emily Dickinson)

– Guarda gli alberi, guarda gli uccelli, guarda le nuvole, le stelle… e se hai occhi potrai vedere che l’esistenza intera è ricolma di gioia. Ogni cosa è felicità pura. Gli alberi sono felici senza alcun motivo; non diventeranno primi ministri o presidenti e non diventeranno ricchi – non hanno nemmeno un conto in banca! Guarda i fiori. È incredibile come siano felici i fiori – e senza alcuna ragione. (Osho)

– Sedersi all’ombra, in una bella giornata, e guardare in alto verso le verdi colline lussureggianti, è il miglior riposo. (Jane Austen)

– La Terra è un bel posto e vale la pena lottare per lei. (Ernest Hemingway)

– La ricchezza che raggiungo viene dalla Natura, la fonte della mia ispirazione. (Claude Monet)

– E poi, ho la natura e l’arte e la poesia, e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più (Vincent van Gogh)

– La natura ha migliaia di colori, e noi ci siamo messi in testa di ridurne la scala solo ad una ventina. (Hermann Hesse)

– La Natura è l’arte di Dio. (Dante Alighieri)

Frasi sulla natura e l’uomo

Il rapporto tra natura e uomo è controverso ma anche splendido. C’è chi la considera casa e rifugio, chi si lascia ammaliare dagli spettacoli mozzafiato, chi invece non riesce a fare a meno di sottolineare come a volte la natura sia incomprensibile, a tratti addirittura malvagia nel suo comportamento. Ma una cosa è certa: l’uomo non potrebbe mai fare a meno della natura.

Fonte di pace, o forza inarrestabile, misteriosa e spaventosa, in grado di toglierci tutto ma anche di regalarci più di ciò che mai potremmo sperare di avere, la natura è sempre al centro dei nostri pensieri, e per questo possiamo dedicarle anche queste frasi splendide scritte da alcuni grandissimi autori:

– Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. (Albert Einstein)

– O natura, o natura,

Perché non rendi poi

Quel che prometti allor? perché di tanto

Inganni i figli tuoi? (Giacomo Leopardi)

– Siamo impotenti di fronte alla forza della natura. (Reinhold Messner)

– Una vita tranquilla, appartata, in campagna. Con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare, e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità; e poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. (Lev Tolstoj)

– Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura (Jack Kerouac)

– Ora io vedo il segreto per la creazione delle persone migliori. È crescere all’aria aperta e mangiare e dormire con la terra. (Walt Whitman)

– Mi sembra che tutti noi guardiamo troppo alla Natura e viviamo troppo poco con essa. (Oscar Wilde)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG