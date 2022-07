Il paddle è uno sport sempre più conosciuto, ma cosa significa la parola? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il paddle è senza alcun dubbio uno degli sport che stanno prendendo più piede negli ultimi anni. Proprio per tale motivo, non stupisce che in molti conoscano già il significato di questa parola. Trattandosi di un vocabolo davvero giovane (la prima attestazione risale al 2001 in Italia), è comunque interessante conoscere la sua origine. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere su questo sostantivo maschile.

Origini : dalla parola inglese “paddle” che significa “pagaia”.

: dalla parola inglese “paddle” che significa “pagaia”. Quando si usa : il termine si utilizza per identificare uno sport.

: il termine si utilizza per identificare uno sport. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di paddle

Il paddle è uno sport simile al tennis che si pratica in un campo delimitato da quattro pareti. Proprio sulle pareti la pallina può rimbalzare restando in gioco. Questo gioco è nato negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo con il nome di paddle tennis. Nonostante il suo nome originale sia questo, nel mondo e in Italia viene solitamente indicato con la parola spagnola padel.

Lo sport in questione si pratica con una racchetta di legno dalla forma simile a quella di un racchettone da spiaggia. Questo genere di racchetta ha forma simile ad attrezzi come vanghe, pagaie e battipanni. Proprio per la forma della racchetta usata in questa attività è stato deciso di chiamare lo sport questo nome che ormai lo identifica in tutto il mondo.

Dal 2014 la parola registra un incremento nel numero di occorrenze, ma già pochi anni dopo ha iniziato a diminuire in Italia. Come detto, infatti, nel nostro paese questo sport viene chiamato usando la denominazione spagnola.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio il significato della parola:

“Il paddle spesso viene confuso con il tennis, ma si tratta di due sport diversi che dunque hanno anche regole differenti”.

“Sono davvero tanti gli sportivi che amano praticare paddle nel tempo libero per rimanere in forma”.

“Francesco Totti gioca spesso a paddle per divertirsi”.

