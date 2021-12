Chiara Ferragni colpisce ancora con i suoi outfit natalizi: l’ultimo è la tuta in pizzo floreale nera, che si preannuncia come trend delle feste.

Sarà la febbre di Diabolik e la meravigliosa Eva Kant interpretata da Miriam Leone ad aver scatenato la mania e ad aver messo la pulce nell’orecchio, e dal momento che Chiara Ferragni è bravissima a prendere le tendenze, farle sue e lanciarle come trend ufficiale, anche questa volta in vista delle feste ci è riuscita benissimo. Abbiamo già visto come l’imprenditrice digitale sia riuscita a proporci un delizioso e comfy closet in Christmas edition, ma adesso preparatevi al pezzo forte: un must have delle feste più sexy che mai.

Chiara Ferragni x Calzedonia: la jumpsuit floreale in pizzo, l’outfit sexy delle feste

Il post che ha visto presentare senza dubbio il capo più sexy per le feste in corso, tra quelli che la Ferry già ci ha proposto strategicamente, recita così: Ready for your judgement. C’è quindi un velo di provocazione, pronto già ad accogliere i commenti che da sempre caratterizzano i post più sexy della Ferry, tra chi ama la sua libertà d’espressione nella scelta degli outfit e chi ritiene che da madre debba scegliere abiti più casti.

Ad ogni modo, la tuta floreale in pizzo indossata da Chiara Ferragni, firmata Calzedonia, annuncia ufficialmente un trend di questo Natale 2021: scoprire l’intimo, osare, vivere a pieno quelle occasioni di sfoggiare capi che ci valorizzino, specie che consideriamo che le occasioni causa pandemia saranno molto ridotte. La jumpsuit in pizzo nera, sensuale, che mostra anche l’intimo, è un capo che possiamo abbinare come desideriamo, anche con una gonna. Rock l’abbinamento con gli stivali e il giubbino di pelle proposto dalla Ferragni, che impreziosisce il look con bijoux scintillanti, d’obbligo per il look di Capodanno.

Tute in pizzo nero: i modelli Calzedonia e La Perla, quanto costano e dove acquistarle

Essere belle e sexy in vista delle feste quindi quest’anno è essenziale e anche cheap: la tuta in pizzo floreale nero di Calzedonia costa infatti 29,90 euro ed è acquistabile nei negozi del marchio e online. Un capo decisamente alla portata di tutte, ma lo stesso outfit è anche in versione di lusso.

Postata a pochissimo tempo dal post di Chiara Ferragni, la versione luxury di questa jumpsuit super sexy dal sapore anni ’80 è stata indossata anche dalla modella Maria Carla Boscono che l’ha mostrata in una storia, ed è firmata La Perla: un modello dal costo di 460 euro e acquistabile online, realizzata in pizzo jacquard italiano della collezione Archive Collection, in edizione limitata.

