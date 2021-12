Scintillante e luminoso: così dev’essere l’abito perfetto da indossare nelle Feste 2021, lasciandosi ammaliare dall’eleganza del velluto.

Il diktat dell’anno e di quello che sta per arrivare è sempre il time to shine, ma non fermiamoci a glitter e paillettes, perché si può brillare anche riscoprendo uno dei tessuti più iconici dell’inverno e che nel magico periodo del Natale e delle Feste diventa ancora più affascinante. Il velluto è tornato, e tra abiti da sfoggiare per le serate più magiche, dalla Vigilia a Capodanno, ma anche jumpsuit, gonne o pantaloni, le possibilità di personalizzare il proprio velvet outfit luminoso sono davvero molteplici.

Abiti in velluto: rosso o nero, i modelli Chiara Ferragni e Zara per l’outfit delle Feste 2021

Mettiamo da parte il velluto a costine, da riservare ai daily look e puntiamo su quello liscio, luminoso e brillante, che più che mai esprime tutta la voglia che c’è di vivere momenti in famiglia e di indossare un look speciale che interpreti pienamente i profumi, la magia e il calore che si respira nel periodo delle Feste. Tra le nuance, sono le basic che da sempre esprimono tutta l’aurea glam che da sempre caratterizza il velluto, a dominare la scena tra cui spicca il nero, perfetto per il Capodanno.

– Tendenza di quest’anno è quella di scegliere un abito in velluto che sia impreziosito di bottoni o di applicazioni in strass o gioiello, come il modello proposto da Chiara Ferragni brand, che troviamo nella versione nera indossata da Chiara o anche nella versione rossa, perfetta per il Natale. Si tratta infatti di un mini dress mono spalla molto elegante e morbido, da abbinare con un paio di cuissardes per un look glam rock, con un paio di décolléte per valorizzare il taglio sexy dell’abito.

– Un modello simile a tubino, lo troviamo nella nuova collezione di Zara, con due aperture laterali sui fianchi impreziosite da elementi gioielli: da indossare a Capodanno, ma abbastanza versatile da poter sfoggiare per l’intero inverno anche per occasioni più casual abbinato ad un paio di anfibi e un maxi cardigan. Se cercate invece qualcosa di veramente speciale per chiudere l’anno in bellezza, l’abito in velluto e ricoperto di paillettes di Zara è per chi vuole osare alla grande con l’effetto totally shine: un modello rosso così scintillante da riservare per l’ultimo giorno dell’anno.

Non solo abiti: outfit in blu e verde, le sfumature velvet più glamour

Se però desiderate un look da personalizzare e che vada oltre il classico abito, basterà andare a caccia di capi in velluto come gonne, pantaloni, blazer, ma anche top o maglie crop. Stesso discorso vale per le nuance: da non sottovalutare l’eleganza del verde, che si fa ammirare in tutta la sua luminosità nel blazer dal taglio over di Zara, da abbinare con un capo a vostra scelta, come un pantalone in simil pelle. Un look decisamente audace ma sofisticato.

– Merita attenzione anche il velluto blu: delicatissimo, raffinato, che si tratti di una gonna lunga o una mini, possiamo abbinarlo ad un top cropped in velluto nero o per chi cerca qualcosa di semplice, ad un dolcevita bianco da richiamare con un paio di anfibi bianchi, per un look dai toni ice.

