Ieri come oggi la collana di perle resta un bijoux chic e dal fascino intramontabile: anche in quest’inverno, indossato alla maniera giusta fa tendenza.

Ogni volta che vediamo una collana di perle bianca pensiamo magari a qualche vecchia foto della nonna o della nostra mamma, che ancora conservano gelosamente più di un modello. Corta, lunga, questo modello è anche simbolicamente associato a Coco Chanel, e nonostante gli anni passino e ogni tanto crediamo che non avere una collana di perle nel nostro portagioielli non sia un sacrilegio, la verità è che il suo fascino intramontabile continua a vincere sul tempo. Colorata o bianca, la collana di perle torna a dettare tendenza anche quest’anno, ed il segreto è tutto nel mix d’abbigliamento giusto.

Collana di perle: girocollo, lunga, corta, i modelli da indossare nell’inverno 2021

Le perle che compongono una collana di perle si distinguono in vere e coltivate o sintetiche, un dettaglio che differenzia il valore della collana e naturalmente il suo prezzo. Se avete deciso che dato che una collana di perle è davvero per sempre, volete investire su questo gioiello che non invecchia mai, allora regalatevi una collana di perle coltivate. Elegante, chic, nella classica variante bianca oppure multicolor, è la collezione Biffi Milano.

– Classico è il modello Milena in oro, che parte dai 160 fino ma la cui collezione può arrivare fino ai 2000 euro, a seconda di come le perle, giapponesi akoya, tahiti e australiane, siano valorizzate: alcuni modelli infatti oltre ad essere multicolor, sono impreziositi anche da cristalli, così che chi cerca una collana di perle dal gusto più moderno possa scegliere un modello che sia un perfetto incontro tra tradizione e tendenza.

Fonte foto:https://www.stroilioro.com/collana-in-oro-bianco-con-pendente-perla-d-acqua-dolce-aa-6×6-5-mm-1413405.html

– Se invece le perle non vi dispiacciono ma cercate qualcosa di meno sofisticato, online naturalmente potete davvero sbizzarrirvi a scegliere le vostre preferite: tornano di moda infatti quelle colorate a doppio giro, che trovate in diverse nuance su Amazon, oppure se volete indossare con più parsimonia le perle, Stroili le trasforma anche in ciondoli chic, come la collana Gabrielle in oro bianco, da indossare come un prezioso punto luce.

Chic e trendy: come abbinare i bijoux in perle sui nostri outfit

Come si svecchia un capo o un bijoux? Semplicemente con un mix and match, che come ci insegnano le passerelle è anche il modo migliore per donare nuova luce ad un capo dal sapore vintage. Dimentichiamo quindi maglioni, cardigan e dolcevita, se non tubini o tailleur, che ci darebbero della perla un’immagine antica, ma scegliamo di indossare con look audaci. Ad esempio, sapete che le perle creano un effetto super glam sui capi in pelle? L’accostamento giubbino di pelle oppure leggings in simil pelle da indossare magari con un mini dress, ci piace tantissimo!

– La camicia bianca o nera, magari anche con scollo alla coreana, altro classico del nostro guardaroba si sposa sempre magnificamente con una collana in perle, da indossare magari con un cardigan crop, una gonna e un paio di mocassini, per uno stile preppy decisamente chic oppure con un paio di pantaloni palazzo per un look dal taglio sportivo. Il segreto quindi è quello di mixare i contrasti, così che anche le collane di perle possano avere lunga vita!

Fonte foto di copertina: https://www.pexels.com/it-it/foto/moda-persona-donna-modello-9421388/

