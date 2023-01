Tonya Harding è stata protagonista di uno dei più grandi scandali sportivi: dalla trama al cast, ecco quello che c’è da sapere sul film.

Quello del 1994, con l’aggressione Nancy Kerrigan, è stato uno dei più grandi scandali che hanno riguardato il mondo del pattinaggio, ma anche lo sport americano in generale. L’episodio ha fatto tanto clamore anche per il fatto che tra le persone coinvolte, seppur non direttamente, nell’aggressione c’era anche un’altra campionessa americana del pattinaggio artistico: Tonya Harding. La sua storia è stata raccontata nel film Tonya: diretto da Craig Gillespie, la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2017 e ha conquistato pubblico e critica, vincendo anche un Premio Oscar, quello per la Migliore attrice non protagonist andato ad Allison Janney. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Tonya: la trama del film

Tonya segue la storia della protagonista, Tonya Harding, sin dall’infanzia caratterizzata dal rapporto complicato con una madre molto severa. Poi l’incontro con Jeff Gillooly, i successi nel pattinaggio, i mondiali, le Olimpiadi e il celebre fatto di cronaca con l’aggressione alla rivale Nancy Kerrigan.

Margot Robbie

Proprio Nancy Kerrigan, quando il film è uscito nelle sale cinematografiche, ha dichiarato di non averlo visto e di non essere neanche interessata a vederlo.

Tonya: il cast del film

A interpretare il ruolo della protagonista, Tonya Harding, è stata Margot Robbie: prima di iniziare le riprese l’attrice si è allenata duramente per quattro mesi, cinque volte a settimane, con i pattini addosso. Ad aiutarla nei suoi allenamenti è stata Sarah Kawahara, che è l’ex coreografa di Nancy Kerrigan, proprio la rivale della Harding.

Come detto in precedenza, nel cast del film c’è anche Allison Janney (che ha vinto l’Oscar grazie alla sua ottima interpretazione): prima di iniziare la carriera di attrice, è stata realmente una pattinatrice.

Completano il cast del film Sebastian Stan, Julianne Nicholson, Paul Walter Hauser, Bobby Cannavale, Cailin Carver e Bojana Novakovic.

