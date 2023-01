Ecco le location di Milano Palermo – Il ritorno, il film con Raoul Bova nei panni del vicequestore Nino Di Venanzio.

Nel 1995 usciva Palermo Milano – Solo andata, film che raccontava il travagliato viaggio del pentito di mafia Turi Arcangelo Leofonte dalla Sicilia fino al capoluogo della Lombardia per testimoniare contro il potete clan Scalia. Più di vent’anni dopo, nel 2007, è stato realizzato il sequel, Milano Palermo – Il ritorno, in cui Turi Arcangelo Leofonte, dopo aver scontato la propria pena, si appresta a lasciare l’Italia per trasferirsi in una località segreta con una nuova identita. Il figlio del vecchio boss Scalia vuole però la sua vendetta. Vediamo ora quali sono le location di Milano Palermo – Il ritorno.

Milano Palermo – Il ritorno: le location del film

Sono diversi i luoghi in cui è stato girato Milano Palermo – Il ritorno, d’altronde regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno in un certo seguito il viaggio dei protagonisti spostandosi da nord a sud dell’Italia per girare le varie scene.

Giancarlo Giannini

Alle Terme di Montecatini, in Toscana, è stata girata la scena dell’agguato organizzato da Rocco Scalia in cui viene rapito il nipotino di Turi Arcangelo Leofonte. Tra le location di Milano Palermo – Il ritorno troviamo poi le città di Civitavecchia e Palermo.

Milano Palermo – Il ritorno: il cast del film

In Milano Palermo – Il ritorno ritroviamo i due principali protagonisti del precedente film, Palermo Milano – Solo andata: Nino Di Venanzio e del pentito Turi Leofonte che sono nuovamente interpretati da Raoul Bova e da Giancarlo Giannini. Nel cast del film ritroviamo poi anche Ricky Memphis nei panni di Remo Matteotti.

A loro si aggiungono Simone Corrente, Gabriella Pession, Libero De Rienzo, Enrico Lo Verso, Silvia De Santis, Alina Nedelea, Luigi Maria Burruano, Nicola Canoninco, Claudio Masin, Pio Di Stefano e Manuela Morabito.

