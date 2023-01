Ecco chi sono gli ospiti di C’è posta per te 2023. Il programma di Maria De Filippi va in onda su Canale 5 dal 7 gennaio.

Torna al sabato sera uno dei programmi più amati e seguiti di Canale 5: parliamo di C’è posta per te 2023. Con l’inizio del nuovo anno, Maria De Filippi ogni settimana tornerà a raccontare storie di rapporti che si sono deteriorati nel tempo ma anche sorprese con la partecipazioni di vari personaggi famosi che, di puntata in puntata, saranno ospiti del programma. A tal proposito, vediamo allora alcune anticipazioni sulla prima puntata di C’è posta per te 2023 e chi sono gli ospiti che vedremo in studio nel corso della puntata.

C’è posta per te 2023: gli ospiti delle puntate

C’è posta per te 2023 va in onda sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.15 circa. Tra gli ospiti di questa edizione ci sarà uno degli attori più amati delle fiction Mediaset: stiamo parlando di Can Yaman. L’attore turco, protagonista di molte soap opere che hanno avuto un grande successo anche nel nostro paese, oltre che della fiction Mediaset Viola come il mare, è però solo uno dei grandi ospiti della prima puntata.

Theron Charlize

Ce n’è anche un altro, anzi un’altra, ancora più incredibile: Charlize Theron. L’attrice sudafricana, star di Hollywood e vincitrice nel 2004 di un Premio Oscar alla Migliore attrice per Monster, è il grande colpo messo a segno da Maria De Filippi per il suo programma. Non è la prima volta che l’attrice è ospite del programma, c’era già stata nel 2014.

Oltre ai grandi ospiti internazionali, saranno presenti anche ospiti italiani tra cui il cantante e conduttore Massimo Ranieri.

C’è posta per te 2023: i postini

Tra i grandi protagonisti del programma ci sono poi i postini. Chi sono quelli presenti a C’è posta per te 2023? Ritroveremo Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi e a loro si aggiungerà Giovanni Vescovo.

