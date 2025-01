“Preoccupato”: cosa filtra su Tony Effe e Sanremo 2025

Voci insistenti in vista del Festival di Sanremo 2025 che riguardano Tony Effe: ecco cosa starebbe accadendo al rapper.

Si avvicina sempre più il Festival di Sanremo 2025. Gli appassionati della kermesse musicale non vedono l’ora di vedere i big in gara. Particolare attenzione soprattutto su Tony Effe, specie dopo le questioni legate alla querelle Capodanno e ai rapporti non troppo felici con Fedez, anche lui tra i protagonisti dell’Ariston. In questo senso, le ultime voci vorrebbero Effe “preoccupato”…

Tony Effe “preoccupato” per Sanremo 2025

Cosa accadrà al Festival di Sanremo 2025? Sicuramente sarà spettacolo, si spera, positivo. In questa ottica grande attenzione è sulla presenza tra i big di Tony Effe che sarà sotto la lente di ingrandimento dopo la querelle Capodanno e il dissing con Fedez, anche lui presente all’Ariston.

Tony Effe

A far parlare sarebbe una alone di preoccupazione che starebbe avvolgendo proprio Effe. A parlarne, per Oggi, è stato Alberto Dandolo: “Il discusso rapper Tony Effe è molto preoccupato per la virata gossippara che sta prendendo la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival della canzone italiana”, si legge.

E ancora nel dettaglio: “Dopo essersi ritrovato in gara il suo storico antagonista Fedez, è notizia di queste ore che la sua fidanzata, la star del web e conduttrice tv Giulia De Lellis sarà tra le opinioniste di punta del Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan. La vivace Giulia infatti in passato è stata fidanzata sia con il cantante in gara Irama che con il pilota Andrea Iannone, attuale compagno di un’altra star di Sanremo 2025: la appassionata Elodie!”.

L’ipotesi duetto “storico”

Al momento, le voci su Effe restano tali. Come tale resta una curiosa indiscrezione in tema musicale che vorrebbe il rapper poter scrivere una interessante pagina di storia del Festival nella serata dei duetti.

Pare, infatti, che dopo il successo del brano ‘Sesso e Samba’, Tony e Gaia, anche lei presente in gara alla kermesse musicale, possano essere protagonisti di un duetto insieme nella serata dedicata, appunto, alle esibizioni di coppia.

Staremo a vedere se sarà effettivamente così…