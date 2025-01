“Sedie addosso perché non eravamo abbastanza magre”, Eleonora Abbagnato allo scoperto

La danza, la famiglia e la tv: Eleonora Abbagnato si racconta a 360° con alcuni passaggi piuttosto forti in merito al suo vissuto.

Sacrifici e regole rigide: Eleonora Abbagnato si è raccontata a tuttotondo in una bella intervista tra passato e presente al Corriere della Sera. La famosa etoile si è concentrata su quanto vissuto in prima persona con alcuni passaggi importanti legati al rapporto tra il fisico, la magrezza e la danza ma anche con il mondo della tv.

Eleonora Abbagnato, la magrezza e la danza

Parlando apertamente al Corriere della Sera, dopo essersi confessata anche in tema famiglia, Eleonora Abbagnato ha affrontato l’argomento sempre molto controverso del rapporto tra il ballo, la danza e l’aspetto fisico con particolare focus alla magrezza delle ballerine.

In questo senso, la donna ha sottolineato: “In Accademia noi siamo supportati da psicologi e nutrizionisti del Gemelli. Il metodo che c’era prima era sicuramente sbagliato“.

Eleonora Abbagnato

Facendo qualche esempio di comportamenti anche molto duri, l’etoile ha raccontato: “C’erano coreografi che ci lanciavano le sedie urlandoci che non eravamo abbastanza magre. Anche Roland Petit, il mio maestro, quando non ero sufficientemente in forma, me lo diceva. Lo prendevo come stimolo. Ma era difficile sentirselo dire”, ha ammesso.

La danza in tv e Maria De Filippi

Tra i tanti passaggi interessanti dell’intervista, anche il mondo della tv che lei ha scoperto grazie a Pippo Baudo: “Avevo 11 anni quando mi portò in tv, era il massimo in quel momento. Mi ha fatto innamorare del mezzo”, ha svelato la Abbagnato.

Importante anche quanto vissuto sulle reti Mediaset con l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi: “La danza in televisione c’è sempre stata, la facevano anche Fracci e Nureyev, ma lei ha una visione dei giovani e del loro talento unica. Credo che i ballerini classici venuti fuori da Amici siano fantastici anche perché quello non è un palco fatto per la classica. Quando mi hanno chiesto di ballare ho sempre detto di no, ‘vengo per fare la giudice‘”.