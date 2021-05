Tommaso Zorzi ha affrontato una sua presunta stalker mentre si trovava in un parco pubblico e ha postato il video del confronto.

Tommaso Zorzi si è scusato con i fan per il modo “poco ortodosso” con cui ha deciso di affrontare una presunta stalker che spesso troverebbe sulla sua stessa strada. L’influencer ha incontrato di nuovo la ragazza in un parco e ha deciso di pubblicare l’audio del loro confronto (in diretta social) per scoraggiare altri suoi eventuali slanci della nei suoi confronti.

“Non devi più stare sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale”, si sente dire all’influencer nel video, e ancora: “Dato che mi hai chiesto di fare beneficenza per i cani e te l’ho fatta, mi hai chiesto…Non puoi fare così, sei sempre sotto casa mia. Io ti vedo. In una settimana quanti giorni? Cinque? Due? Ti vedo, mi segui. Adesso non mi stai seguendo? Non va bene, non è sano. Non mi puoi seguire”.

Tommaso Zorzi affronta la stalker

Tommaso Zorzi ha postato sui social un breve video (dove ha accuratamente evitato d’inquadrare l’ammiratrice dalle presunte attenzioni morbose nei suoi confronti) e ha spiegato ai fan la situazione che, da mesi, gli starebbe causando una brutta ansia.

“C’è una persona in particolare che non mi fa più sentire a mio agio. È molto spesso sotto casa mia, mi segue per strada, mi ha chiesto tanti favori che un po’ le ho fatto e un po’ non riesco a farglieli. Questa cosa mi mette un po’ di agitazione. L’ho affrontata, gliel’ho detto e speriamo che smetta. Tra l’altro ho fatto anche la ca***ta di darle il mio numero, all’inizio, perché mi sembrava che potesse averne bisogno però quando è troppo è troppo”, ha raccontato l’influencer durante l’ennesimo incontro “casuale” con la fan in questione.

Il presunto flirt con Tommaso Stanzani

Negli ultimi giorni Tommaso Zorzi è stato avvistato più volte in compagnia del ballerino Tommaso Stanzani e sui social si è rapidamente sparsa la voce di una loro presunta relazione sentimentale. I due confermeranno la loro liaison? Per il momento sui social tutto tace.

