Tommaso Zorzi è stato pizzicato a Milano in compagnia del ballerino Tommaso Stanzani, per cui aveva già manifestato il suo interesse.

Quella tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è un’amicizia speciale o una semplice collaborazione lavorativa? Su Twitter sta circolando una foto in cui si vedono i due personaggi tv per le vie di Milano, e in tanti si chiedono se Tommaso Zorzi confermerà di avere una liaison con il ballerino dopo che, di recente, aveva mostrato interesse nei suoi confronti attraverso i social. Poche settimane fa al vincitore del GF Vip è stata attribuita una liaison con Lorenzo Campi, ma per il momento lui non ha proferito parola in merito alle voci in circolazione.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme a Milano

Da assiduo telespettatore dei programmi di Maria De Filippi Tommaso Zorzi non si era lasciato sfuggire, via social, i suoi apprezzamenti per il bel ballerino Tommaso Stanzani, con cui alcuni giorni fa sarebbe stato pizzicato per le vie di Milano. Quando Stanzani era stato ospite di Verissimo, Zorzi (che era stato ospite del salotto tv qualche settimana prima) aveva commentato ironico un post del programma tv affermando: “Mi invitate sempre alle puntate sbagliate.” Per il momento lui e Stanzani non hanno rivelato quale sarebbe la natura del loro rapporto e intanto, sui social, la loro foto insieme è rapidamente diventata virale tra i fan.

Lorenzo Campi e l’ultimo avvistamento

Alcune settimane fa il settimanale di Alfonso Signorini aveva lanciato un altro scoop sulla vita privata di Zorzi, pubblicando alcune foto dell’influencer in compagnia di Lorenzo Campi e annunciando una presunta liaison tra i due. Tommaso Zorzi non ha confermato la notizia ma durante il suo show, Il Punto Z, aveva risposto a Filippo Bisciglia che gli aveva chiesto come andasse per lui l’amore. “Bene, grazie”, aveva risposto l’influencer senza dare adito alle voci in circolazione.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tommasozorzi/?hl=it