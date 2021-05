Paura ad Avanti un altro: una valletta del serale è caduta. Un incidente che, fortunatamente, non ha avuto grandi conseguenze.

Nel corso dell’ultima puntata di Avanti un altro è andato in scena un brutto incidente. Questo ha visto coinvolta la valletta che Paolo Bonolis sceglie tra il pubblico e. La donna, presa in braccio dal marito, è caduta a terra e si è fatta male. Fortunatamente, lo sketch non ha portato gravi conseguenze.

Avanti un altro: incidente per la valletta

Fino ad ora, ad Avanti un altro non erano mai andati in scena incidenti degni di nota. Nell’ultima messa in onda, però, il programma di Paolo Bonolis ha dovuto fare i conti con uno sketch che ha avuto un risvolto inaspettato. Come vuole la tradizione del format, ad inizio puntata il conduttore ha scelto la sua valletta tra il pubblico. La ‘fortunata’ è stata la signora Adriana, che era arrivata in studio per assistere alla messa in onda in compagnia del marito. La donna ha indossato il ‘caschetto’ anti Covid-19 e ha accettato l’ingaggio.

Durante la messa in onda, Bonolis ha coinvolto il marito della signora Adriana in quello che doveva essere un siparietto divertente. L’uomo ha preso in braccio la consorte e ha iniziato a correre per lo studio. Ad un certo punto, però, è scivolato, facendo cadere a terra la sua dolce metà. Paolo ha immediatamente dato la pubblicità ed è accorso ad aiutare i suoi ospiti.

Ecco il video dell’incidente:

Incidente ad Avanti un altro: come sta la valletta?

Dopo la pubblicità, il conduttore ha sfoggiato il suo migliore sorriso e ha tranquillizzato i telespettatori di Avanti un altro. La valletta si è spaventata molto, così come suo marito, ma stanno entrambi bene. Paolo ha dichiarato: “L’incidente di poc’anzi non ha portato, grazie al Cielo, a niente di grave. La signora Adriana è in perfette condizioni“. Poi, rivolgendosi al marito della signora ha esclamato:

“Si è schiuso un nuovo orizzonte per il signor Luigi. Non fa più la corsa con la moglie, ma il lancio della medesima. Una nuova specialità: scaglia la signora e più lontano la lancia, più birra beve“.

Il tono di Bonolis è ironico, dettaglio che rassicura i telespettatori sulle condizioni della valletta. Fortunatamente, l’incidente andato in scena ad Avanti un altro, a differenza di quello di Ciao Darwin, non ha avuto gravi conseguenze.