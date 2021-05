Ospite di Oggi è un altro giorno, Gigliola Cinguetti ha parlato della sua carriera, compreso lo strano aneddoto sui Rolling Stones.

Gigliola Cinguetti, ospite di Oggi è un altro giorno, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. La cantante ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni e ha conosciuto tantissimi artisti di fama mondiale. Tra questi ci sono anche i Rollng Stones ed è in merito a loro che ha voluto raccontare uno strano aneddoto. Ha varcato lo studio di Serena Bortone con l’abito che avrebbe dovuto indossare la scorsa edizione dell’importante manifestazione musicale, quando tutto è stato annullato a causa della pandemia da Covid-19.

Gigliola Cinguetti: lo strano aneddoto sui Rolling Stones

Una carriera degna di nota, che l’ha vista calcare i più importanti palchi internazionali. Di questo e di tanto altro ha parlato Gigliola Cinguetti nel salotto di Serena Bortone, nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. La cantante, una delle prime artiste nostrane ad avere fortuna anche all’estero, ha conosciuto tantissime star di fama mondiale, come i Rolling Stones. Nel periodo che viveva a Londra, Gigliola faceva parte della stessa casa discografica della band ed è con loro che venne paparazzata all’epoca.

Lo scatto fece il giro del mondo e lasciò la maggior parte degli italiani con la bocca spalancata. In merito, la Cinguetti ha raccontato uno strano aneddoto. Ha dichiarato:

“Uno di loro, Mick Jagger probabilmente, si cacciò le dita nel naso. Erano già all’epoca molto provocatori“.

Fu proprio questo strano gesto ad aver attirato i paparazzi. “Sono molto felice dell’esistenza che ho avuto, sono una donna molto grata a tutti“, ha ammesso l’artista.

Gigliola Cinguetti censurata dall’Eurovision Song Contest

Correva l’anno 1964 e Gigliola Cinguetti si preparava a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest con il brano intitolato Sì. L’artista ha raccontato che all’epoca venne censurata. Il motivo? Secondo alcuni, il suo brano avrebbe potuto incitare al divorzio.

“Fui censurata perché cantavo un brano dal titolo ‘Sì’. In Italia era in corso il dibattito sul referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio e si temeva che il mio titolo potesse influenzare il voto. (…) Non me ne dispiaccio comunque, anche perché era un referendum abrogativo e votando ‘Sì’ si sarebbe abrogata la legge sul divorzio. Io all’epoca votai per il ‘no’“, ha dichiarato Gigliola.

La Cinguetti ha raccontato che all’epoca l’Eurovision andò in onda dopo il 12 maggio proprio per evitare che la musica influenzasse il referendum. “Pare sia stato addirittura Fanfani a decidere di rimandare la messa in onda, proprio lui che da democristiano voleva il sì. Ma temeva che si potesse accusare la Dc di manovrare il voto in loro favore. Una sorta di auto censura“, ha ammesso l’artista.

Gigliola Cinguetti: le frecciatine dei figli

Oltre alla censura ricevuta all’Eurovision, Gigliola ha parlato anche del suo grande successo. Arrivata alla corte di Serena Bortone con un bellissimo abito rosso, lo stesso che avrebbe dovuto indossare nel corso dell’edizione 2020 del Contest, la cantante ha ricevuto qualche critica piuttosto pungente da parte dei figli Giovanni e Costantino. Quest’ultimo ha parlato di una figura genitoriale pressoché assente. “Era una mamma fantastica, quando c’era“, ha ammesso il secondogenito, sottolineando che lui deve tutto alla tata Vittoria. Il figlio maggiore, invece, ha dichiarato:

“Ho sempre avuto la percezione di mia madre e del personaggio. Ero consapevole di quello che faceva mia madre, vedevo che le chiedevano gli autografi, ma ho imparato a conviverci presto e siamo sempre stati protetti da questo e dal mondo dello spettacolo. C’è sempre stata la ricerca della normalità“.

La Cinguetti è stata ed è ancora oggi una grande artista, anche se i figli hanno ammesso di aver avuto diverse mancanze.

