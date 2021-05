I Maneskin hanno vinto gli Eurovision e intanto sui social si è scatenata una bufera contro Damiano David: ecco quali sono state le news di gossip del weekend!

I Maneskin hanno portato a casa la vittoria degli Eurovision 2021 e ad esultare per la vicenda (che non ha mancato di sollevare polemiche) vi è stata anche la famosa influencer Chiara Ferragni. Intanto Eleonora Daniele ha festeggiato il battesimo di sua figlia, Carlotta, mentre il Principe William si è espresso pubblicamente – per la prima volta – in merito ai suoi sentimenti per la scomparsa di sua madre Diana.

Maneskin

Maneskin: la vittoria e la polemica

Mentre l’Italia esultava per la vittoria dei Maneskin agli Eurovision 2021, dalla Francia hanno iniziato a piovere le prime accuse nei confronti di Damiano David (frontman della band) che secondo il magazine Paris Match avrebbe assunto cocaina in diretta tv. La replica della band (e dello stesso Damiano) è giunta immediata, mentre la produzione dello show ha fatto sapere che il cantante si sottoporrà al test antidroga.

Intanto la famosa influencer Chiara Ferragni ha esultato via social per la vittoria dei Maneskin agli Eurovision 2021, e sui social ha pubblicato il suo “dito medio” nei confronti di coloro che hanno pensato che l’Italia non potesse vincere al famoso show.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it

Il dramma del Principe William

Il Principe William – in visita ad Edimburgo per l’Assemblea Generale della Chiesa nazionale – ha raccontato quanto la Scozia gli ricordi il momento più buio della sua vita, ovvero quello della scomparsa di sua madre Diana. Il Principe infatti si trovava proprio in Scozia quando ha appreso della morte della madre nel tragico incidente al Ponte de l’Alma di Parigi (il 31 agosto 1997). “Quella mattina, ancora sotto shock, mi rifugiai a Crathie Kirk”, ha dichiarato William (a quanto riporta Vanity Fair) e ancora: “Negli oscuri giorni di dolore che seguirono, trovai conforto e sollievo all’aria aperta, nella natura scozzese”.

Eleonora Daniele: il battesimo della figlia

Intanto in Italia Eleonora Daniele ha festeggiato il battesimo della sua bambina, Carlotta. La madrina scelta dalla conduttrice è stata l’amica Mara Venier. “Stamattina battesimo di Carlotta, grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia… emozionata per essere la madrina… evviva Carlotta, evviva la vita”, ha scritto la conduttrice in un post social, ringraziando lei e il marito per averla scelta come madrina.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/mara_venier/?hl=it

