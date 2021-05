Il Principe Harry ha rilasciato un’altra intervista shock in cui ha parlato degli istinti suicidi di sua moglie, Meghan Markle.

In una nuova intervista da Oprah Winfrey per The me you can’t see il Principe Harry è tornato a svelare retroscena oscuri della sua vita nella famiglia Reale insieme alla moglie, Meghan Markle (con cui circa un anno fa ha deciso di dire addio ai titoli nobiliari). Harry ha confessato per la prima volta di aver fatto uso di alcol e droghe per lenire la sua sofferenza e ha affermato che sua moglie Meghan non si sarebbe suicidata (nonostante ne avesse l’intenzione) per non causare a lui ulteriore dolore dopo la morte di sua madre Diana.

“La cosa che le ha impedito di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby”, ha dichiarato Harry.

Meghan Markle Principe Harry

Il Principe Harry e il dramma di Meghan Markle

Nella sua prima intervista da Oprah Winfrey era stata la stessa Meghan Markle a dichiarare di aver pensato al suicidio mentre era incinta del suo primo figlio, Archie Harrison. Stavolta in un’altra intervista per la famosa conduttrice, il Principe Harry ha ricordato quel drammatico periodo rivelando di aver temuto di perdere davvero sua moglie.

“La cosa che mi ha spaventato di più è stata capire che mentre pensava a quelle brutte cose era lucida. Non era pazza. Non si stava rifugiando, in droghe o alcol (come ho fatto io, ndr). Era assolutamente sobria. Eppure nella quiete della notte si svegliava”, ha confessato il nipote della Regina Elisabetta.

Il presunto episodio razzista

Lui e Meghan avrebbero deciso di “rompere” dalla famiglia Reale in seguito alle affermazione fatte da un membro non meglio precisato della famiglia che avrebbe chiesto all’ex duchessa di che colore sarebbe stata la pelle del suo bambino. Il presunto episodio razzista all’interno della Royal Family ha scatenato una vera e propria bufera e la stessa Regina Elisabetta è stata costretta ad esprimersi pubblicamente in merito alla vicenda.