Dopo che la bufera lo ha travolto agli Eurovision 2021 Damiano David dei Maneskin ha fatto sapere che si sottoporrà al test antidroga.

La vittoria dei Maneskin agli Eurovision 2021 è stata accompagnata da una grave accusa nei confronti di Damiano David, frontman della band. In un video circolato in rete si vede il cantante esultare per il punteggio ottenuto durante il Festival, ma qualcuno ha ipotizzato invece che stesse “sniffando cocaina” in diretta tv. Il cantante ha smentito l’accusa e ha affermato che si sottoporrà quanto prima al test antidroga, notizia confermata dalla stessa organizzazione del Festival. “La band ha fortemente smentito le accuse di consumo di droga e il cantante farà un test antidroga volontario dopo l’arrivo a casa. E’ stato richiesto dai Maneskin ieri sera ma non ha potuto essere immediatamente organizzato dall’Ebu (European Broadcasting Union, organizzatori dell’evento, ndr)”, si legge in una nota diffusa dall’organizzazione.

Eurovision 2021: test antidroga per Damiano David

Un video rapidamente diventato virale in rete ritrae Damiano David dei Maneskin mentre esulta poggiando la fronte sopra un tavolo. Le immagini hanno sollevato una vera e propria bufera contro il cantante, che ha finito per essere accusato di aver assunto cocaina in diretta tv.

Damiano David

“In quel momento ci avevano dato i 12 punti, abbiamo cominciato a esultare, Thomas ha fatto cadere un bicchiere, l’ha rotto, e io esultando ho abbassato lo sguardo verso il tavolo(…) è la polemica più stupida del mondo anche perché sono assolutamente contro questo tipo di sostanze, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa, con una telecamera puntata in faccia, perché sò scemo, ok, ma non fino a questo punto“, ha dichiarato il cantante a Fanpage.

La vittoria della band

Nonostante la bufera la band è rientrata in Italia entusiasta per la vittoria e in tanti sui social hanno fatto loro le congratulazioni per il successo ottenuto. Anche Fedez hanno fatto il tifo per la band da casa, e Chiara Ferragni ha esultato nelle sue stories via social quando è stata annunciata la loro vittoria.