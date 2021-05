Ancora nuove rivelazioni choc fatte dal nipote della regina Elisabetta, il principe Harry in una nuova conversazione con Oprah Winfrey.

Ci sono nuove e sempre più scioccanti rivelazioni fatte dal principe Harry, all’interno del documentario “The Me You Can’t See” di Oprah Winfrey e in onda su su Apple TV. Il nipote della Regina Elisabetta ha infatti confessato di avere in passato, fatto uso di droghe e di alcol e questo, al solo scopo di non pensare alla morte della cara madre, Lady Diana.

Il principe Harry fra alcol e droghe per non pensare alla morte di Lady Diana

“Bevevo tanto alcol quanto se ne possa bere in una sola settimana” Queste le dichiarazioni fatte dal principe Harry in una nuova conversazione con Oprah Winfrey. “Lo facevo non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il mio dolore”. Il dolore a cui fa riferimento il marito di Meghan Markle è proprio quello legato alla perdita della madre, la compianta Lady Diana scomparsa tragicamente nell’agosto del 1997 e quando Harry aveva solamente 12 anni.

Meghan Markle Principe Harry

“Assumevo droghe per sentire meno” ha poi sottolineato sempre Harry il quale, ha anche ammesso di essere stato spinto, proprio dalla sua consorte, ad andare in terapia. “Sapevo che se non avessi fatto la terapia e non mi fossi sistemato, avrei perso questa donna con la quale volevo passare il resto della mia vita. Quando mi ha detto: “Penso che tu debba vedere qualcuno”, è stata una reazione a una discussione che abbiamo avuto. In quel litigio, senza saperlo, sono tornato all’Harry di 12 anni…”.

Il principe Harry e il trauma della morte di Lady Diana

Alcol, droghe ma anche ansia e attacchi di panico, sono queste tutte le sensazioni che il principe Harry ha vissuto e che si è portato dentro tra i 28 e i 32 anni. Il nipote della regina Elisabetta, per la prima volta, ha deciso di confessare al mondo intero di come ha dovuto fare i conti (appena dodicenne) con la morte, improvvisa e tragica della cara madre avvenuta il 31 agosto del 1997. Tutte queste sue paure e traumi saranno raccontate nei primi tre episodi della serie “The Me You Can’t See” su Apple Tv.