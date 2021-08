Sembra che Tommaso Eletti abbia già dimenticato l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. L’ex concorrente di Temptation Island è stato paparazzato in compagnia di due ragazze.

In molti, dopo l’indiscrezione che rivelava Tommaso Eletti come nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, pensavano che il ragazzo romano avrebbe approfittato del tempo sotto i riflettori per fare ingelosire l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

La coppia, infatti, si era lasciata in seguito alla conclusione di Temptation Island, secondo il desiderio espresso proprio da Valentina.

Eppure si direbbe che Tommaso abbia già dimenticato Valentina. Il ragazzo, infatti, è stato avvistato nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto in compagnia di due ragazze. Tommaso era accompagnato anche da Stefano Socionovo e altri amici.

L’ex concorrente di Temptation Island e il suo gruppo hanno passato la serata tra cocktail bar e discoteche. Nel corso della serata Tommaso ha abbracciato e camminato a braccetto con le due ragazze: una dimostrazione di vicinanza fisica che potrebbe far presagire a più di un’amicizia.