Tommaso Eletti accetta la chiamata di Alfonso Signorini: l’ex concorrente di Temptation Island parteciperà al Grande Fratello Vip.

Tommaso Eletti ha fatto parlare molto di sé a causa delle sue avventure su Temptation Island, dove si presentò con la compagna Valentina Nulli Augusti.

Il giovanissimo ragazzo romano è uscito single dal reality di Canale 5, ma ora avrà l’occasione per tornare sotto i riflettori. Infatti, dopo aver risposto “sì” alla chiamata di Alfonso Signorini, Tommaso Eletti sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Tommaso entrerà a tutti gli effetti nella casa più famosa d’Italia a settembre, insieme a tutti gli altri concorrenti, e sicuramente avrà le occasioni per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Che il suo ritorno in televisione sia una mossa per far ingelosire la sua ex fidanzata? Non dimentichiamo che fu proprio Valentina a decidere di concludere la relazione, mentre Tommaso avrebbe voluto uscire dal reality ancora insieme. Ora, con le telecamere puntate addosso 24 ore su 24, avrà senz’altro modo di catturare l’attenzione di Valentina.