Archiviata la separazione da Clizia Incorvaia sembra che Francesco Sarcina abbia ritrovato la serenità e che presto diventerà di nuovo padre.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini Francesco Sarcina avrà presto un terzo bebè: dopo la rottura da Clizia Incorvaia (madre di sua figlia Nina) il leader de Le Vibrazioni avrebbe trovato la serenità accanto ad una sua giovanissima fan, a cui sarebbe legato da circa un anno. Prima del matrimonio con Clizia (oggi legata a Paolo Ciavarro) Sarcina ha avuto un altro figlio, Tobia Sebastiano, nato da una sua precedente relazione.

Francesco Sarcina: terzo figlio in arrivo

Una terza cicogna potrebbe presto arrivare in casa Sarcina: la nuova compagna dell’artista aspetterebbe – secondo Chi – un bambino, atteso per l’inizio dell’autunno.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Francesco Sarcina

Al momento il leader de Le Vibrazioni non ha confermato la notizia, ma alcuni mesi fa a Oggi aveva affermato di essere finalmente felice accanto alla sua nuova compagna: “La amo alla follia perché non vede in me il personaggio, ma la persona“, aveva detto il cantante, che aveva preferito non svelare l’identità della sua fidanzata per proteggere la sua privacy.

La rottura da Clizia

Nel 2019 Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia se ne erano dette di tutti i colori dopo aver annunciato pubblicamente l’intenzione di mettere fine al loro matrimonio. Il cantante de Le Vibrazioni ha accusato l’ex moglie di averlo tradito con quello che lui riteneva essere il suo migliore amico: Riccardo Scamarcio. Clizia Incorvaia a sua volta si è difesa affermando di aver subito violenza psicologica dal suo ex marito: “Quel bacio non ha rappresentato proprio niente nella mia separazione: ci siamo ritratti subito, pentiti immediatamente, è stata una cosa stupida e priva di senso […] Ma ero io che venivo tradita, che restavo a casa da sola, che subivo violenza psicologica. Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte”, ha dichiarato Clizia a Chi.